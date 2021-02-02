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TOKİ’den Simav’a 315 konut

02.02.2021 10:03 | Son Güncelleme:
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Kütahya’nın Simav ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 315 konut ve 4 dükkanlı ticari bina yapılacağı bildirildi.Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle “Her Yıl 100 bin Yeni Sosyal Konut” projesi kapsamında, Simav’ın TOKİ konutları bölgesinde 315 konutun daha yapılacağı müjdesini verdi.

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 315 konut ve 4 dükkanlı ticari bina yapılacağı bildirildi.
Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle “Her Yıl 100 bin Yeni Sosyal Konut” projesi kapsamında, Simav’ın TOKİ konutları bölgesinde 315 konutun daha yapılacağı müjdesini verdi. Başkan Biçer, “Simav için hayırlı iş ve hizmetlere vesile olmaya devam ediyoruz. TOKİ tarafından yapılacak olan 315 konut ve 4 dükkanlı ticari bina inşaatı için, ihaleyi kazanan firma yetkilileri ile altyapı ve çevre düzenlemesini görüşmek üzere bir araya geldik. Yaklaşık 100 milyon TL değerinde olan yatırımın 450 günde tamamlanması planlanıyor. 315 vatandaşımızı ev sahibi yapacak olan proje, aynı zamanda şehrimize de birçok hususta katma değer sağlayacak. Projenin, hak sahiplerine ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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