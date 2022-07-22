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TOKİ'den vatandaşlara "dolandırıcılık" uyarısı:

22.07.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Size telefonla veya şahsen ulaşarak konut satışı vadeden, ödeme talep eden kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), vatandaşları, İdarenin adını kullanarak dolandırıcılık yapmak isteyenlere karşı uyardı.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, son günlerde konuta erişmekte zorlanan dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapan TOKİ'nin ismi kullanılarak, "sahtekarlık ve dolandırıcılık" girişiminde bulunulduğunun tespit edildiği belirtildi.

TOKİ tarafından satışa sunulan konutların başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu ve benzeri işlemlerinin tamamının, TC Halk Bankası ve TC Ziraat Bankasının yetkili şubeleri aracılığı ile yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başka bir banka şubesi ve/veya şahıs hesapları üzerinden işlem yapılmamaktadır. Ayrıca herhangi bir kooperatif veya dernek vasıtasıyla bir talep ya da ön talep ya da kapora ve benzeri alınarak işlem yapılmamaktadır. Bu sebeple size telefonla veya şahsen ulaşarak konut satışı vadeden, ödeme talep eden kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir. Ayrıca sizinle irtibata geçerek para talebinde bulunulması durumunda savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, İdaremizin internet sayfası 'www.toki.gov.tr', çağrı merkezi '444 86 54', kurumsal sosyal medya hesapları ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmemeleri, iş ve işlem yapmamaları gerekmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık

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