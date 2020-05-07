TOKİ’nin kampanyasından Akgedik Yunuskent’in ilk etabında yaşayan hak sahipleri de faydalanabilecek

Toplu Konut İdaresi, borcunu erken ödeyenlere yüzde 20 indirim yapacak. 19 Haziran Cuma günü sona erecek kampanyadan Yunusemre Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Projesi’nin ilk etabında yaşayan bin 101 hak sahibi de yararlanabilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yıllık indirim kampanyası başlattı. Borcun tamamını peşin ödeyenlere yüzde 20 oranında indirim uygulanacak. İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ’ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor. Kampanyadan, geri ödeme taksiti 2018 yılı sonuna kadar başlamış olan konut ve işyeri sahipleri yararlanacak. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler indirim kampanyasına dahil edilmedi. Yüzde 20 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek. Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, gayrimenkul satış sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

6 Mayıs Çarşamba günü başlayan kampanya 19 Haziran Cuma günü sona ererken; kampanyadan Yunusemre Belediyesi’nin dev konut hamlesi 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Projesi’nin yapımı tamamlanarak teslimi yapılan ilk etabında yaşayan bin 101 hak sahibi de faydalanabilecek. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kampanyadan faydalanmak isteyenlere seslenerek herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için kampanyanın bitiş tarihine dikkat etmelerini istedi. Kampanyadan yararlanmak isteyen hak sahipleri site yönetiminden borcu yoktur yazısı, Yunusemre Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden rayiç değer ve borcu yoktur belgesi ile Türkiye Halk Bankası Mesir Şubesi’ne başvurarak kampanyadan faydalanabilecek.

