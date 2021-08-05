SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Tokyo 2020: Eray Şamdan karatede gümüş madalya kazandı

Tokyo 2020: Eray Şamdan karatede gümüş madalya kazandı

05.08.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kiloda mücadele eden Eray Şamdan finalde Fransız rakibi Steven Da Costa'ya 5-0 yenilerek gümüş madalya kazandı.

Tokyo 2020: Eray Şamdan karatede gümüş madalya kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kiloda mücadele eden Eray Şamdan finalde Fransız rakibi Steven Da Costa'ya 5-0 yenilerek gümüş madalya kazandı.

24 yaşındaki Eray Şamdan böylece karate sporunda Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını kazandırdı.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nden Şamdan, yarı final maçında Ürdünlü rakibi Rahman Abdel Almasatfa'yı 2-0 mağlup etmişti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Şamdan'ın başarısının ardından Twitter'da bir paylaşım yaptı.

https://twitter.com/kasapoglu/status/1423252679300632589

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede kadınlar katada Dilara Bozan ise bronz madalya maçını kaybetti.

Hong Konglu rakibi Mo Lau ile karşılaşan Bozan maçta 26,52 puan aldı. Rakibi Lau ise 26.94 puan elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Dilara Bozan, Tokyo 2020'de olimpiyat beşincisi oldu.

Türkiye, Eray Şamdan'ın aldığı gümüş madalya ile 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 7'nci madalyasını kazanmış oldu.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, şu ana kadar 1 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

Mete Gazoz okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat altın madalyasını kazandırdı.

Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edip bronz madalya kazanan sporcular ise tekvandoda Hakan Reçber ve Hatice Kübra İlgün, güreşte Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar, cimnastikte Ferhat Arıcan oldu.

Türkiye'yi temsil eden boksörler Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli de yarı finalde rakiplerini mağlup ederek finale kalmıştı.

İki boksör de altın madalya için Cumartesi günü ringe çıkacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erkek basketbolunda ilk finalist ABDErkek basketbolunda ilk finalist ABD
70 yıldır bir ilk! Erkeğe meydan okudu, kuyruğu havada dolaşıyor70 yıldır bir ilk! Erkeğe meydan okudu, kuyruğu havada dolaşıyor
Dev organizasyon resmen Türkiye'deDev organizasyon resmen Türkiye'de
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sabaha karşı kötü haberi verdi: "Alevler evi sardı"

Sabaha karşı kötü haberi verdi: "Alevler evi sardı"

Yangın kabusu sürüyor! Alevler merkeze yaklaştı

Yangın kabusu sürüyor! Alevler merkeze yaklaştı

Süper Lig'de bomba patlıyor! Falcao ezeli rakibe gidiyor

Süper Lig'de bomba patlıyor! Falcao ezeli rakibe gidiyor

Altay, Serge Arnaud Aka'yı kadrosuna kattı

Altay, Serge Arnaud Aka'yı kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Çağtay Kurukalıp'ı transfer etti

Fenerbahçe, Çağtay Kurukalıp'ı transfer etti

İşte Fenerbahçe'nin yeni stoper adayı

İşte Fenerbahçe'nin yeni stoper adayı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İdmana bile almadılar! Geri dönüyor

İdmana bile almadılar! Geri dönüyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Korkutan pozisyon! Filenin Sultanları maçta kafa kafaya çarpıştı

Korkutan pozisyon! Filenin Sultanları maçta kafa kafaya çarpıştı

CANLI: Türkiye - Rusya

CANLI: Türkiye - Rusya

''Terim, bana çanta içinde 500 bin dolar verdi''

''Terim, bana çanta içinde 500 bin dolar verdi''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.