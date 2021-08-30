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Tokyo 2020: Eray Şamdan karatede gümüş madalya kazandı

30.08.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kiloda mücadele eden Eray Şamdan finalde Fransız rakibi Steven Da Costa'ya 5-0 yenilerek gümüş madalya kazandı.

Tokyo 2020: Eray Şamdan karatede gümüş madalya kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kiloda mücadele eden Eray Şamdan finalde Fransız rakibi Steven Da Costa'ya 5-0 yenilerek gümüş madalya kazandı.

24 yaşındaki Eray Şamdan böylece karate sporunda Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını kazandırdı.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nden Şamdan, yarı final maçında Ürdünlü rakibi Rahman Abdel Almasatfa'yı 2-0 mağlup etmişti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Şamdan'ın başarısının ardından Twitter'da bir paylaşım yaptı.

https://twitter.com/kasapoglu/status/1423252679300632589

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede kadınlar katada Dilara Bozan ise bronz madalya maçını kaybetti.

Hong Konglu rakibi Mo Lau ile karşılaşan Bozan maçta 26,52 puan aldı. Rakibi Lau ise 26.94 puan elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Dilara Bozan, Tokyo 2020'de olimpiyat beşincisi oldu.

Türkiye, Eray Şamdan'ın aldığı gümüş madalya ile 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 7'nci madalyasını kazanmış oldu.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, şu ana kadar 1 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

Mete Gazoz okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat altın madalyasını kazandırdı.

Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edip bronz madalya kazanan sporcular ise tekvandoda Hakan Reçber ve Hatice Kübra İlgün, güreşte Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar, cimnastikte Ferhat Arıcan oldu.

Türkiye'yi temsil eden boksörler Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli de yarı finalde rakiplerini mağlup ederek finale kalmıştı.

İki boksör de altın madalya için Cumartesi günü ringe çıkacak.

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