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Tokyo Olimpiyatları öncesi İzmir'de kamp yapan Kanada Erkek Voleybol Takımı, Kovid-19 aşısı oldu

05.07.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokyo Olimpiyatları öncesi İzmir'de kamp yapan Kanada Erkek Voleybol Takımı, Kovid-19 aşısı oldu

İZMİR (AA) - Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek Kanada Erkek Voleybol Takımı, organizasyon öncesinde hazırlıklarını sürdürdüğü İzmir'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ikinci doz aşısını oldu.

Kanada takımı, olimpiyat çalışmalarına Arkas Spor tesisleri ve Atatürk Voleybol Salonu SigortaShop Spor Kompleksi'nde devam ediyor.

Sabah antrenmanı sonrasında Karşıyaka İlçe Sağlık Müdürlüğüne giden takıma, Kovid-19 aşısı uygulandı.

İlk doz aşıları ülkeleri Kanada'da gerçekleştirilen ekip, sağlık personellerine teşekkür ederek hatıra olarak milli takım rozeti armağan etti.

Kanada ekibi, 12 Temmuz Pazartesi gününe kadar hazırlıklarını İzmir'de sürdürecek.

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Anahtar Kelimeler:
Aşı

İzmir Namaz Vakitleri 5 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:58
Sabah
05:46
Öğle
13:21
İkindi
17:15
Akşam
20:46
Yatsı
22:26

İzmir Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Pazartesi

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
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