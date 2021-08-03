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Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Yasemin Adar'ın başarısı, üniversitesinde sevinçle karşılandı

03.08.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Yasemin Adar'ın başarısı, üniversitesinde sevinçle karşılandı

EDİRNE (AA) - Milli güreşçi Yasemin Adar'ın 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanması, öğrencisi olduğu Trakya Üniversitesinde sevinçle karşılandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı öğrencisi milli sporcunun, Türkiye'ye kadın güreşinde ilk olimpiyat madalyasını kazandıran isim olduğu belirtildi.

Adar'ın başarısının tüm ülkeyi sevince boğduğu aktarılırken, "Türkiye'nin ilk Avrupa ve dünya şampiyonu kadın güreşçisi unvanına sahip Yasemin Adar, bu başarısıyla ülkemize kadınlar güreşte ilk olimpiyat madalyasını kazandıran sporcu olarak da tarihe geçti. Trakya Üniversitesi olarak bizleri ve ülkemizi gururlandıran öğrencimiz Yasemin Adar ile antrenörlerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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