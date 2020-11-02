Tolga Karel isyan etti! 'Ülke ülke olalı böyle ahlaksızlık görmedi!'

Yaprak Dökümü dizisiyle tanınan oyuncu Tolga Karel üç yıl önce Amerika'ya yerleşip TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı.

Yaşamını Amerika’da sürdüren Tolga Karel Türkiye'de yaşananları da yakından takip ediyor. Karel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla İzmir depremi sonrası Cadılar Bayramı’nı kutlayanlara tepki gösterdi.

Karel, “Ülke ülke olalı daha önce böyle kaypaklık, ahlaksızlık görmedi! Sözün bittiği yerdesin Türkiye” ifadelerini kullandı.

Karel açıklamasında şunları söyledi: "Bir ülke düşünün depremde enkaz altında çekilen acılar insan çığlıkları, diğer tarafta yapılan Cadılar günü partilerinde atılan coşku çığlıkları... Üstelik bu bayram senin ülkenin bayramı bile değil. Ülke böyle bir ahlaksızlık görmedi!"