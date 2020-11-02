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Tolga Karel isyan etti! 'Ülke ülke olalı böyle ahlaksızlık görmedi!'

02.11.2020 10:57 | Son Güncelleme:
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Tolga Karel isyan etti! 'Ülke ülke olalı böyle ahlaksızlık görmedi!'

Türkiye'yi terk ettikten sonra Amerika'da TIR şoförlüğü yapmaya başlayan Tolga Karel Cadılar Bayramı kutlayan Türklere tepki gösterdi. Karel açıklamasında "Ülke ülke olalı daha önce böyle kaypaklık, ahlaksızlık görmedi" dedi.

Yaprak Dökümü dizisiyle tanınan oyuncu Tolga Karel üç yıl önce Amerika'ya yerleşip TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı.

Yaşamını Amerika’da sürdüren Tolga Karel Türkiye'de yaşananları da yakından takip ediyor. Karel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla İzmir depremi sonrası Cadılar Bayramı’nı kutlayanlara tepki gösterdi.

Karel, “Ülke ülke olalı daha önce böyle kaypaklık, ahlaksızlık görmedi! Sözün bittiği yerdesin Türkiye” ifadelerini kullandı.

Ekran Alıntısı

Karel açıklamasında şunları söyledi: "Bir ülke düşünün depremde enkaz altında çekilen acılar insan çığlıkları, diğer tarafta yapılan Cadılar günü partilerinde atılan coşku çığlıkları... Üstelik bu bayram senin ülkenin bayramı bile değil. Ülke böyle bir ahlaksızlık görmedi!"

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