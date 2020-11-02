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İzmir depremi sonrası paylaşımları olay olan Şeyma Subaşı: Ben depremde yara alan insanların...

02.11.2020 09:03 | Son Güncelleme:
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İzmir depremi sonrası paylaşımları olay olan Şeyma Subaşı: Ben depremde yara alan insanların...

İzmir depreminin ardından herkes tek yürek olup gelecekleri iyi haberleri beklerken Şeyma Subaşı'nın Miami'de Cadılar Bayramı kutlayıp paylaşım üstüne paylaşım yapması tepki çekmişti. Şeyma Subaşı gelen tepkilerden sonra bakın ne dedi.

Şeyma Subaşı'nın önceki gece Miami'de Cadılar Bayramı partisindeydi. Yaptığı her paylaşımla olay olan Şeyma Subaşı, yurt dışında tatiline devam ediyor.

İzmir'de yaşanan depremin ardından herkes enkaz altından gelecek iyi haberleri beklerken Şeyma Subaşı'nın Cadılar Bayramı paylaşımları şoke etti. Subaşı'nın paylaşım üstüne paylaşım yapması sosyal medyada gündem oldu ve eleştirildi.

Can kaybının arttığı ve enkaz çalışmalarının sürdüğü İzmir'de hala enkaz çalışmaları sürürken tepkiler üzerine Subaşı gece yarısı bir açıklama yaptı. Şeyma Subaşı kendisine tepki gösterenlere bakın nasıl tepki verdi:

Ekran Alıntısı

"ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"

"En azından böyle zamanlarda enerjimizi daha faydalı şeylere çevirebilecekken birbirimizi yargılamak için çabalamasak keşke. Herkesin hayatını ve en önemlisi duygularını nasıl ve ne şekilde yaşadığının tartışılmaması gerektiğine inanıyorum.

Şeyma Subaşı paylaşım üstüne paylaşım yaptı! Tepki çektiŞeyma Subaşı paylaşım üstüne paylaşım yaptı! Tepki çekti

Kişisel hesabımda yaptığım paylaşımlardan hareketle duygularımın ölçülmeye kalkılması kadar üzücü bir şey varsa o da insanların acısından şahsıma atıfta bulunarak nemalanmaya çalışılması. Ben depremde yara alan insanların acısına biraz olsun ortak ihtiyaçlarına ise destek olmak için elimden geleni yapmaya devam ediyorum. Fakat bunu her fırsatta bağırarak değil olması gerektiği gibi sessizce yapıyorum."

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