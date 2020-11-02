İzmir depremi sonrası paylaşımları olay olan Şeyma Subaşı: Ben depremde yara alan insanların...

Şeyma Subaşı'nın önceki gece Miami'de Cadılar Bayramı partisindeydi. Yaptığı her paylaşımla olay olan Şeyma Subaşı, yurt dışında tatiline devam ediyor.

İzmir'de yaşanan depremin ardından herkes enkaz altından gelecek iyi haberleri beklerken Şeyma Subaşı'nın Cadılar Bayramı paylaşımları şoke etti. Subaşı'nın paylaşım üstüne paylaşım yapması sosyal medyada gündem oldu ve eleştirildi.

Can kaybının arttığı ve enkaz çalışmalarının sürdüğü İzmir'de hala enkaz çalışmaları sürürken tepkiler üzerine Subaşı gece yarısı bir açıklama yaptı. Şeyma Subaşı kendisine tepki gösterenlere bakın nasıl tepki verdi:

"ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"

"En azından böyle zamanlarda enerjimizi daha faydalı şeylere çevirebilecekken birbirimizi yargılamak için çabalamasak keşke. Herkesin hayatını ve en önemlisi duygularını nasıl ve ne şekilde yaşadığının tartışılmaması gerektiğine inanıyorum.

Kişisel hesabımda yaptığım paylaşımlardan hareketle duygularımın ölçülmeye kalkılması kadar üzücü bir şey varsa o da insanların acısından şahsıma atıfta bulunarak nemalanmaya çalışılması. Ben depremde yara alan insanların acısına biraz olsun ortak ihtiyaçlarına ise destek olmak için elimden geleni yapmaya devam ediyorum. Fakat bunu her fırsatta bağırarak değil olması gerektiği gibi sessizce yapıyorum."