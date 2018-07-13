Tolgshow'da Saba Tümer fırtınası esecek!

Ruhu ve bedeniye 21 günde mutlu olmayı anlattığı kitabıyla dikkat çeken Tümer, ‘Arkadaşım’ karakteriyle sahnede olan Tolga Çevik’ten mutluluğun tanımını isteyince ortaya çıkacak kırbaçla büyük bir şok yaşayacak.

‘ARKDAŞIM’ ALASKA’DA

Tolgshow’un ikinci perdesinde Arkadaşım, oğlu Sarp ve ailesi ile Alaska’ya gidecek. ‘Arkadaşım’ ve ailesinin kutuplarda Karadeniz aksanı ile hayatta kalma mücadelesi nasıl sonuçlanacak?

25 Film’in yapımcılığını üstlendiği; Gizemli Yönetmen Fırat Parlak, Minik Müzisyen Özer Atik ve Sarp Bozkurt’un da yer aldığı, merakla beklenen Tolgshow’un ikinci sezon üçüncü bölümü 14 Temmuz Cumartesi saat 22.15’te FOX’ta.

