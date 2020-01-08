Tollu: "500 kişilik ekiple çalıştık"

Mersin il genelinde etkili olan sağanak yağış dolayısıyla Erdemli Belediyesi’nin 500 personel, 35’i iş makinesi olmak üzere 150 araçla sahada çalışma yürüttüğü bildirildi.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Mersin geneline meteoroloji tarafından ’kırmızı kod’ verilmesinin ardından oluşabilecek sel taşkınlarına karşı Fen İşleri Müdürlüğü nezaretinde 500 personel, 35 iş makinesi olmak üzere 150 çeşitli ekipmanla aralıksız çalışma yürüttüklerini söyledi.

Başkan Tollu, Kaymakam Avni Kula ile birlikte su altında kalan Sağlık Meslek Lisesini de ziyaret ederek okul müdürü Murat Çelik’e geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Oluşabilecek sel afetine karşı bataklık bölgesindeki evlerin boşaltıldığını, bölgede bulunan hayvanların ise güvenli bölgelere taşındığını belirten Tollu, yağıştan etkilenen vatandaşları belediyenin himayesinde Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünde misafir edeceklerini, tüm masrafların da belediye tarafından karşılanacağını kaydetti. Tollu, "Hiçbir vatandaşımızı aç ve açıkta bırakmayız" dedi.

Çeşmeli’deki toprak kayması sonucu hayatını kaybeden İbrahim Öngel’in cenazesine katılarak yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunan Tollu, daha sonra su baskını yaşanan bölgelerde incelemelerde bulundu. Limon deresinin Toroslardan gelen yağmur suları ile çok yükseldiğini ve selin çevredeki muz ve limon bahçelerini olumsuz yönde etkilediğini kaydeden Tollu, "Erdemli başta olmak üzere Mersin genelinde olağanüstü bir durum yaşıyoruz. Erdemli tarihinde ilk defa metrekareye 200 kilograma yakın yağmur yağdı. Biz gerekli tedbirleri aldık. Şu anda altyapı hizmetleri bizim sahamızda değil ama 2011 yılında Erdemli’de yapılan sağlam bir altyapı var. Yağmur drenajı ve kanalizasyonu yönünden altyapı çok sağlam ancak yağan yağmurun çokluğundan dolayı mevcut derelere sığmadığından etrafa taşıyor" diye konuştu.

Yağışlardan dolayı çiftçilerin ciddi manada zarar gördüğünü dile getiren Tollu, özellikle deniz seviyesinin altında olan yerlerdeki dikili alanların daha fazla hasar gördüğünü vurgulayarak konuşmasını şöyle sürdürdü; "Özellikle Akdeniz Mahallesi’ndeki bataklık olarak tabir ettiğimiz Sazbaşı Sokaktaki alanlar deniz seviyesinin altında ve buradaki ürünler iflah olmaz durumda. Devletimizden çiftçilerimiz için acil yardım edilmesi talebinde bulunuyoruz. Hızlı bir şekilde devletin şefkatli elini uzatmasını diliyorum. Çünkü çiftçilerimiz bu ülkenin mihenk taşı. Çalışan ve katma değer üreten, ülke ekonomisine çok ciddi katkı sunan çiftçilerimizin bu mağduriyeti güçlü devletimiz tarafından biran evvel giderilmesi gerektiğini düşünüyorum. İki gündür meydana gelen olay tamamen doğal bir afettir. Ne kadar tedbir alırsanız alın afetin gelişini engelleyemiyorsunuz."

