Tomarza da 65 yaş üstü vatandaşların evde aşılaması başladı

Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı anlaşma ile Türkiye’ye gelen koronavirüs aşısı, Tomarza’da 65 yaş üzeri 59 kişiye uygulandı.

Konu hakkında açıklama yapan Tomarza Kayamakamı Emre Cebeci, “İlçemizde ilk etapta 96 Sağlık çalışınımız Covid-19 aşısı yapılmasının hemen ardından bu gün itibari ile 90 yaş ve 65 yaş üzeri 59 Tomarzalı vatandaşımıza Covid-19 aşısı yapıldı. Vatandaşlarımızın evlerine kadar giden sağlık çalışanlarımız aşı yapıldıktan sonra alerjik reaksiyona karşı yarım saat vatandaşlarımızın evinde beklemektediler. Şuana kadar hiç alerjik reaksiyon geçiren bir Tomarzalı vatandaşımız olmadı. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yarın itibari ile aşılama devam edecektir” dedi.

Vatandaşların rehavete kapılmaması gerektiğini söyleyen Cebeci, “Tomarza İlçesinde Covid-19 Salgın Hastalığı konusunda ibreler düşüşü gösterse de bu olay vatandaşlarımızı rehavete kapılmasın. Dün olduğu gibi yarında maskelerinizi takarak sosyal mesafeye dikkat ederek birlik ve beraberlik içerisinde bu hastalığı yeneceğimizi gösterdik. Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı olmasını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

