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Tomarza için Canlı Hayvan Pazarı Projesi

24.01.2021 13:29 | Son Güncelleme:
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Tomarza için Canlı Hayvan Pazarı Projesi

Tomarza eski Geliştirme ve Güzelleştirme Dernek Başkanı Hasan Gürbüz kurulacak canlı hayvan pazarı ile bölgenin eski günlerine döneceğini söyledi.Tomarza eski Geliştirme ve Güzelleştirme Dernek Başkanı Hasan Gürbüz, "Tomarza’mızın ekonomisi ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılıktan oluşmaktadır.

Tomarza eski Geliştirme ve Güzelleştirme Dernek Başkanı Hasan Gürbüz kurulacak canlı hayvan pazarı ile bölgenin eski günlerine döneceğini söyledi.
Tomarza eski Geliştirme ve Güzelleştirme Dernek Başkanı Hasan Gürbüz, "Tomarza’mızın ekonomisi ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılıktan oluşmaktadır. Muhtemelen gelecek yıllarda da bu durum değişmeyecek" dedi.
Gürbüz, "Tomarza konumu itibariyle bölge canlı hayvan pazarı olmaya en uygun noktada, ülkenin doğu batı, kuzey ve güney noktalarına hemen hemen eşit mesafededir. Bu durumu izah etmek için karayollarının ana ulaşım ağları ile büyük çaplı canlı hayvan yetiştiren illerin haritasını kırmızı renkle birleştirdim. Değerli Tomarzalı hemşerilerimizde bu haritaya bakınca muhtemelen bana hak vereceklerdir" diye konuştu.
" Canlı hayvan ticaretinin ana ulaşım yollarından biride Malatya yolu yani namı diğer İpek yolu ve Tomarza da o yola sadece 20 km’ lik mesafede" diyen Gürbüz, "Dolayısıyla bu yolu kullanan doğu batı ekseninde akışı olan canlı hayvan ticareti için 20 km bir mesafe sayılmaz. İlçemize gelirler yeter ki biz standartlara uygun bir canlı hayvan pazarı yapalım. İçerisinde lokantası, çay ocağı, büfesi, misafirhanesi, mescidi, lavaboları, duşu, otoparkı, dezenfekte tüneli, indir bindir rampaları, karantina bölümü gibi temel ihtiyaçları olacak şekilde dizayn edelim. Ayrıca Malatya yolu ve Develi üzerinden bağlanan Niğde yollarına büyük reklam totemleri dikelim. Bölgede hayvan ticareti yapan pazarlara el broşürleri dağıtalım, yazılı ve görsel basında gerekli reklamlarını yapalım. Proje nasıl hayata geçiyor bir kenara geçip izleyelim" diyerek şunları söyledi:
" İşin aslı çok uzun yıllar evvel Tomarza canlı hayvan pazarı ile meşhurmuş ve ciddi manada hayvan ticareti de yapılırmış ama birilerinin sorumsuz davranışları yüzüne pazar dağılmış, tüccar ayağını Tomarza’dan çekmiş. Ben şu an suçlu aramıyorum. Olan olmuş biz geçmişten ders çıkartıp geleceğe bakalım.
Şimdi sayın yetkililerimiz bu konuya el atıp konuyu hayata geçirirse ilçemizde hayvancılık sektörü daha çok gelişir, ekonomik girdi artar, belki buna dayanarak hayvancılık sektörünün farklı dalları da ilçemizde gelişir diye düşünüyorum. Ayrıca devlet politikalarından biri de kırsaldaki nüfusu tutmak. Bu proje hayata geçerse bir nebzede olsa Tomarza’nın göç vermesine engel olur diye düşünüyorum."

Tomarza için Canlı Hayvan Pazarı Projesi

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