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Tomarza ve Amarat Süper Amatör Küme’de

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.08.2020 09:59 | Son Güncelleme

Tomarza Belediyespor ve Amarat Gençlikspor 2020-2021 sezonunda Kayseri Süper Amatör Küme’de mücadele edecekler.Develispor ile Esen Makina Belsinspor’un Bölgesel Amatör Lige alınmasının ardından Tomarza Belediyespor ve Amarat Gençlikspor’a piyango vurdu.

Tomarza ve Amarat Süper Amatör Küme’de

Tomarza Belediyespor ve Amarat Gençlikspor 2020-2021 sezonunda Kayseri Süper Amatör Küme’de mücadele edecekler.
Develispor ile Esen Makina Belsinspor’un Bölgesel Amatör Lige alınmasının ardından Tomarza Belediyespor ve Amarat Gençlikspor’a piyango vurdu. 2020-2021 sezonunda Birinci Amatör Küme’de mücadele edecek olan iki takım dün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) almış olduğu karar sonrası Süper Amatör Küme’yi ilk iki sırada tamamlayan BAL’a çıkan takımların yerinde Süper Amatör Küme’ye Tomarza Belediyespor ile Amarat Gençlikspor dahil edildi.
Tomarza Belediyespor Kulübü yaptığı paylaşımda, "Takımımız Süper Amatör Küme’de. Emeği geçen herkesin ayağına yüreğine sağlık" denildi.

Tomarza ve Amarat Süper Amatör Küme’de

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