Tomarza’da Cumhurbaşkanı’nın gönderdiği hediyeler sahiplerine teslim edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerinde olan vatandaşlara gönderdiği hediye paketleri bekçiler ve Vefa Destek Grupları tarafından teslim edildi.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar için içinde kolonya ve maske bulunan hediye paketleri Kayseri’ye ulaştı.

Kayseri’ye ulaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının müşterek organizasyonu ve Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının katkılarıyla içerisinde kolonya, maske ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının bulunduğu hediye paketleri, Tomarza ilçesinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ulaştırılmaya başlanıldı.

