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Tomarza’da evde kitap okuma etkinliği düzenlendi

31.01.2021 15:48 | Son Güncelleme:
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Kayseri’nin Tomarza ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Tomarza Evde Okuyor" kitap okuma etkinliği düzenlendi.Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizatörlüğünde "Tomarza Evde Okuyor" projesi ile her Cumartesi Günü akşam saat 20:00 ile 21:00 arasında 1 saat kitap okuma kampanyası başlatıldı.Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt’un, "Haydi Tomarza hep beraber, Tomarza evde okuyor" etkinliğinde öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve tüm Tomarzalılar kitap okumaya davet etkinliğimiz başlasın” diyerek kampanyayı başlatmasının ardından, 1 Saat boyunca evlerde bulunan televizyon, bilgisayar, tablet gibi elektronik eşyalar kapanarak evlere bulunan 7’den 70’e herkes evinde bulduğu kitabı okumaya başladı.Kampanya ile ilgili bilgiler veren Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, "Bu etkinlikte çocuklarımızın okuma alışkanlığı edinebilmeleri, okumayı sevmeleri ve ihtiyaç haline getire bilmesi, okumaktan keyif alınması, kişisel başarının yanında toplumun geleceğine yön verilmesi ve zengin medeniyet birikiminin bugünden geleceğe taşıya bilinmesi için okuma kültürü edinmiş olunması gerekiyor.

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Tomarza Evde Okuyor" kitap okuma etkinliği düzenlendi.
Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizatörlüğünde "Tomarza Evde Okuyor" projesi ile her Cumartesi Günü akşam saat 20:00 ile 21:00 arasında 1 saat kitap okuma kampanyası başlatıldı.
Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt’un, "Haydi Tomarza hep beraber, Tomarza evde okuyor" etkinliğinde öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve tüm Tomarzalılar kitap okumaya davet etkinliğimiz başlasın” diyerek kampanyayı başlatmasının ardından, 1 Saat boyunca evlerde bulunan televizyon, bilgisayar, tablet gibi elektronik eşyalar kapanarak evlere bulunan 7’den 70’e herkes evinde bulduğu kitabı okumaya başladı.
Kampanya ile ilgili bilgiler veren Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, "Bu etkinlikte çocuklarımızın okuma alışkanlığı edinebilmeleri, okumayı sevmeleri ve ihtiyaç haline getire bilmesi, okumaktan keyif alınması, kişisel başarının yanında toplumun geleceğine yön verilmesi ve zengin medeniyet birikiminin bugünden geleceğe taşıya bilinmesi için okuma kültürü edinmiş olunması gerekiyor. Onun için 7’den 70’e tüm Tomarzalı hemşerilerimizi kitap okumaya davet ettim. Muhteşem bir katılım oldu. Gerek ilçe merkezinde ve gerekse ilçeye bağlı onlarca mahallede bulunan İlk-Orta ve Lise dengi okullar bulunan yüzlerce öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz ve Tomarzalılar katılım yaptı. Kitap okuma etkinliği projemize katılan herkese teşekkür ediyor ve bu projelerimizin her cumartesi günü devam ettireceğiz" dedi.

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