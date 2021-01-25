Tomarzalı Şehit Polis Naci Akarsu’nun adı sokağa verildi

Tomarza Belediyesi’nin meclisinde aldığı kararla İstanbul’da şehit düşen Naci Akarsu’nun adı Tomarza 2. Etap TOKİ Konutlarının bulunduğu sokağın adına verildi.

Tomarzalı Şehit Naci Akarsu’nun adı bir ömür boyu yaşasın diye Tomarza ilçesine yeni yapılan 2. Etap Toki Konutlarının bulunduğu sokağa verildi. Böylelikle 2. Etap Toki Konutlarının bulunduğu sokağın yeni adı Şehit Naci Akarasu Sokağı olarak belirlendi. Şehit Naci Akarsu kimdir?

Şehit Naci Akarasu; 1963 yılında Kayseri’nin Tomarza ilçesinde dünyaya geldi. Annesinin adı Hanım, babasının adı Hayri’dir. Polis okulu mezunu olup evli ve iki çocuk babası idi. 11 Eylül 2003 tarihinde İstanbul ilinde görevi esnasında mesai arkadaşı tarafından silahla vurularak şehit olmuştu.



