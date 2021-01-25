YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Tomarzalı Şehit Polis Naci Akarsu’nun adı sokağa verildi

Tomarzalı Şehit Polis Naci Akarsu’nun adı sokağa verildi

25.01.2021 15:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tomarzalı Şehit Polis Naci Akarsu’nun adı sokağa verildi

Tomarza Belediyesi’nin meclisinde aldığı kararla İstanbul’da şehit düşen Naci Akarsu’nun adı Tomarza 2.

Tomarza Belediyesi’nin meclisinde aldığı kararla İstanbul’da şehit düşen Naci Akarsu’nun adı Tomarza 2. Etap TOKİ Konutlarının bulunduğu sokağın adına verildi.
Tomarzalı Şehit Naci Akarsu’nun adı bir ömür boyu yaşasın diye Tomarza ilçesine yeni yapılan 2. Etap Toki Konutlarının bulunduğu sokağa verildi. Böylelikle 2. Etap Toki Konutlarının bulunduğu sokağın yeni adı Şehit Naci Akarasu Sokağı olarak belirlendi. Şehit Naci Akarsu kimdir?
Şehit Naci Akarasu; 1963 yılında Kayseri’nin Tomarza ilçesinde dünyaya geldi. Annesinin adı Hanım, babasının adı Hayri’dir. Polis okulu mezunu olup evli ve iki çocuk babası idi. 11 Eylül 2003 tarihinde İstanbul ilinde görevi esnasında mesai arkadaşı tarafından silahla vurularak şehit olmuştu.

Tomarzalı Şehit Polis Naci Akarsu’nun adı sokağa verildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mesleğini bırakıp bu işe girdi! Tanesini 70 bin TL'den satıyor Mesleğini bırakıp bu işe girdi! Tanesini 70 bin TL'den satıyor
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Kayseri Namaz Vakitleri 25 Ocak Pazartesi

İmsak
06:17
Sabah
07:43
Öğle
12:55
İkindi
15:35
Akşam
17:58
Yatsı
19:18

Kayseri Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Pazartesi

Enar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Esen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nurhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yiğit Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Cıngıllıoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Sahabiye Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Kardeşler Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

Diğer Haberler

Dostluk antrenmanı

Dostluk antrenmanı

Epçe Mahallesi muhtarından Başkan Mehmet Cabbar’a teşekkür ziyareti

Epçe Mahallesi muhtarından Başkan Mehmet Cabbar’a teşekkür ziyareti

Muhtarlardan Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ziyareti

Muhtarlardan Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ziyareti

İtfaiye yardımıyla girilen evde ölü bulundu

İtfaiye yardımıyla girilen evde ölü bulundu

Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu

Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu

Melikgazi’de ’Dijital İmar Devri’ başlıyor

Melikgazi’de ’Dijital İmar Devri’ başlıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.