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Tomarzalılar internet altyapılarının güçlendirilmesini istiyor

02.02.2021 10:13 | Son Güncelleme:
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Tomarzalılar internet altyapılarının güçlendirilmesini istiyor

Tomarza ilçesinin belli noktalarında internet alt yapısının yetersiz olduğunu söyleyen vatandaşlar, çocukların derslerini takip etmekte güçlük çektiğini belirtti.Tomarza ilçesinin bazı noktalarında alt yapı sorunu nedeni ile vatandaşlar internet hattı çektiremezken, öğrenciler ailelerinin cep telefonları ile derslerini takip etmeye çalıştı.

Tomarza ilçesinin belli noktalarında internet alt yapısının yetersiz olduğunu söyleyen vatandaşlar, çocukların derslerini takip etmekte güçlük çektiğini belirtti.
Tomarza ilçesinin bazı noktalarında alt yapı sorunu nedeni ile vatandaşlar internet hattı çektiremezken, öğrenciler ailelerinin cep telefonları ile derslerini takip etmeye çalıştı. Ancak ilçede cep telefonlarının da her noktada iyi çekmediği belirtildi.
Çocuklarının derslerini takip etmekte güçlük çektiğini söyleyen vatandaşlar, sorunlarına çözüm istedi.

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