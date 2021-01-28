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Tomarza’nın Çapar Köpekleri büyük ilgi görüyor

28.01.2021 09:06 | Son Güncelleme:
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Kayseri’nin Tomarza ilçesinde yetişilen Çapar Köpekleri, Türkiye’de ve birçok ülkede yoğun ilgi görüyor.Tomarza ilçesinde hobi olarak Anadolu Çapar Köpeği yetiştiren Şükrü Pekel,12 yıl önce bir çift Çapar Köpeği edindiğini ve onları çoğaltarak yurt içinde ve yurt dışında ilgi gösteren farklı bölgelere gönderdiğini söyledi.12 yılda Çapar Köpeklerini büyük ölçüde tanıttığını ve adını söyleyince akla ilk Tomarza’nın geldiğini söyleyen Şükrü Pekel, “Ben Tomarza Sevdalı bir genç olarak İlçemin adını Dünya’ya nasıl duyururum diye düşünürken Çapar Köpeklerine olan ilgim aklıma geldi ve Çapar Köpeklerini yetiştirmeye başladım.

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde yetişilen Çapar Köpekleri, Türkiye’de ve birçok ülkede yoğun ilgi görüyor.
Tomarza ilçesinde hobi olarak Anadolu Çapar Köpeği yetiştiren Şükrü Pekel,12 yıl önce bir çift Çapar Köpeği edindiğini ve onları çoğaltarak yurt içinde ve yurt dışında ilgi gösteren farklı bölgelere gönderdiğini söyledi.
12 yılda Çapar Köpeklerini büyük ölçüde tanıttığını ve adını söyleyince akla ilk Tomarza’nın geldiğini söyleyen Şükrü Pekel, “Ben Tomarza Sevdalı bir genç olarak İlçemin adını Dünya’ya nasıl duyururum diye düşünürken Çapar Köpeklerine olan ilgim aklıma geldi ve Çapar Köpeklerini yetiştirmeye başladım. Sivas’ın Kangalı, Aksaray’ın Malaklısı, Eskişehir’in Akbaşı köpekleri meşhursa Tomarza’nın da neden Çapar Köpekleri meşhur olmasın dedik ve 12 yıl önce edindiğim 1 çift çapar köpeğini besleyerek çoğalttım. Bu güne kadar gerek ülkemizin dört bir yanına ve gerekse bir Dünya’nın dört bir yanına yaklaşık 2 bin adet çapar köpeği gönderdim. 12 yıl içerisinde öyle bir noktaya geldik ki Çapar Köpeği denilince akla ilk gelen isimlerden bir tanesinin Tomarza olması bizleri gururlandırdı. Biz bu işi ticaret olsun diye değil sadece hayvanlara olan sevgimi daha büyüterek yaptım. Bu güne kadar benim özel olarak beslediğim Çapar Köpekleri hiçbir insana zarar vermemiştir. Tomarzalı kardeşlerimde lütfen Çapar Köpeklerini, Sokak hayvanları ile karıştırmasınlar. Benim beslediğim hayvanların veteriner hekim tarafından belirli periyotlar halinde sağlık kontrolleri yapılarak aşıları yapılmaktadır” dedi.
Pekel, Çapar Köpeklerinin özellikle sürü ile yaylaya çıkan vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünü söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Ayrıca bende laborant ve veterinerlik bölümü okuduğum için hayvan sağlığına büyük önem vermekteyim. Çapar köpeklerin özellikleri sadece alan (sürü) koruması sağlamaktadır. Yani küçük veya büyükbaş hayvan yetiştirip özellikle yaylaya çıkan hayvancılık ile geçimlerini sağlayanlar sürülerini kurtlardan veya yabani hayvanlardan korumak için Çapar Köpekleri çok etkili oluyor. Bu yüzden Çapar Köpekleri büyük ilgi görmektedir. İnşallah severek yaptığımız bu işi daha da büyüterek ilçemizin adını duyurmaya devam edeceğiz.”

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