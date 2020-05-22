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Tomarza’ya yeni sağlık tesisleri yapılıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.05.2020 19:51 | Son Güncelleme

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, il merkezi ve ilçelerdeki yatırımları kapsamında Tomarza ilçesine yeni sağlık tesisi çalışmalarına başladı.Korona virüse karşı büyük bir mücadele örneği gösteren Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, il merkezi ve ilçelerdeki sağlık yatırımlarına da hız kesmeden devam ediyor.

Tomarza’ya yeni sağlık tesisleri yapılıyor

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, il merkezi ve ilçelerdeki yatırımları kapsamında Tomarza ilçesine yeni sağlık tesisi çalışmalarına başladı.
Korona virüse karşı büyük bir mücadele örneği gösteren Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, il merkezi ve ilçelerdeki sağlık yatırımlarına da hız kesmeden devam ediyor. İlçelere modern sağlık tesisleri kazandırmak adına titizlikle yürütülen çalışmalar sonucu, Tomarza ilçesine yapılması planlanan, Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Toplum Sağlığı Merkezi’nin ihalesi 14 Mayıs 2020 tarihinde yapıldı. Sağlık merkezinin inşaatına en kısa sürede başlanacağı bildirildi.

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İkindi
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Yatsı
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Kayseri Nöbetçi Eczaneler22 Mayıs Cuma

Korkmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sümer Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vefa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Muhsin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Nalbantoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Billur Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Akif Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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