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Tonluk tarım aleti çalan şüpheliler yakalandı

01.06.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de tarım aleti çalan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Tonluk tarım aleti çalan şüpheliler yakalandı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Parsibey Mahallesi’nde ikamet eden S.Y isimli şahısın 1 adet mısır ekim aleti mibzerin çalındığı tespit edildi.

Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, bahse konu tarım aletinin H.A. isimli şahıs tarafından çalınarak Alpu ilçesi Karakamış Mahallesi’ne, M.K . isimli şahısın ikametine götürüldüğü belirlendi. Yapılan operasyonda çalıntı tarım ekipmanı ele geçirilirken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı. Olay sonrasında bulunan tarım ekipmanı sahibine teslim edildi.

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