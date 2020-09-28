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Tonya Süt yeniden ayağa kalkıyor

TRABZON HABERLERİ  | 28.09.2020 16:36 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıllarda kapanma noktasına gelen Tonya Süt Kooperatifi AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ve Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel’in öncülüğünde ilçenin kanaat önderlerinin bir araya gelmesiyle yeniden ayağa kalktı.Oluşturulan yeni yönetim kurulunun başkanı olan Yunus Tekin Baki kısa sürede Tonya Süt Kooperatifi’ninde mali disiplini sağlayarak kooperatifin satışlarını arttırmaya başladı.

Tonya Süt yeniden ayağa kalkıyor

Geçtiğimiz yıllarda kapanma noktasına gelen Tonya Süt Kooperatifi AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ve Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel’in öncülüğünde ilçenin kanaat önderlerinin bir araya gelmesiyle yeniden ayağa kalktı.
Oluşturulan yeni yönetim kurulunun başkanı olan Yunus Tekin Baki kısa sürede Tonya Süt Kooperatifi’ninde mali disiplini sağlayarak kooperatifin satışlarını arttırmaya başladı. Yapılan başarılı çalışmalar neticesinde geçmiş borçlarını kapatarak üreticilere borcu kalmayan kooperatif satış pazarını da genişletti.
Tonya Süt Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Tekin Baki yaptığı açıklamada görev süresi içerisinde ilk mali kongrelerini gerçekleştirdiklerini belirterek "Fabrikamız yönetiminde görev yaptığımız süre içerisindeki ilk mali kongremizi hayırlısıyla gerçekleştirdik. Ortaklarımıza detaylı faaliyet, denetleme, bilanço ve gelir tablosu raporları arz edildi" dedi.
Bölgede süt üretimi yaparak alın sürece katkı sağlayan vatandaşlara teşekkür eden Baki açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Kooperatifimizin sağlam ve gerçekçi adımlar ile geleceğe dönük hedeflerini gerçekleştirmesi adına yönetim kurulu olarak gösterdiğimiz gayretin, kooperatif üyelerimizce takdir edilmesi ve mali kongrede yapılan oylama sonucu tam oy alarak ibra edilmemiz bizi daha da güçlendirmiş ve teşvik etmiştir. Geçmişte olduğu gibi bugünden itibaren de, süt üretimi safhasında gece gündüz çalışan hemşehrilerimizin akıttıkları her bir damla alın terinin şahsımıza yüklediği sorumluluğun farkında olarak Tonya’mızın ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlama noktasında var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Tonya Süt yeniden ayağa kalkıyor

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