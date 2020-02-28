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Topçam Barajı’na düşen şahsı arama çalışmaları devam ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 28.02.2020 14:25 | Son Güncelleme

Aydın’ın Çine ilçesinde babası ile birlikte Topçam Barajı’na giden ve baraja düşerek kaybolduğu sanılan Hulusi Aşçı’yı (34) arama çalışmaları devam ediyor.Olay dün saat 11.00 sıralarında Topçam Barajı’nda meydana geldi.

Aydın’ın Çine ilçesinde babası ile birlikte Topçam Barajı’na giden ve baraja düşerek kaybolduğu sanılan Hulusi Aşçı’yı (34) arama çalışmaları devam ediyor.
Olay dün saat 11.00 sıralarında Topçam Barajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hulusi Aşçı babası Fahri Aşçı ile birlikte Topçam Barajı kenarına gitti. Aşçı, bir süre baraj kenarında babası ile sohbet etti. Baba Fahri Aşçı park ettiği arabasının yanına giderek, bir süre sonra oğlunun bulunduğu yere geri döndü. Baba Aşçı, geri döndüğünde oğlunu bulamadı. Su kenarında oğlunun ceketini bulan baba, oğlunun suya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine Jandarma ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Hulusi Aşçının suya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine arama çalışması başlattı. Dün öğlen saatlerinde bölgeye gelen İzmir Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri barajda arama çalışması başlattı. Hulusi Aşçı’nın baraja düştüğü ihtimali üzerinde duran ekipler arama çalışmalarına devam ediyor.

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