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Topçam HES'in özelleştirme ihalesi gerçekleştirildi

30.09.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Topçam HES'in özelleştirme ihalesi gerçekleştirildi

Topçam Hidroelektrik Santrali'nin (HES) özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi, Bilgin Güç Santralleri Enerji Üretim AŞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan duyuruya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Elektrik Üretim AŞ adına kayıtlı, Topçam HES ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesine ilişkin nihai pazarlık görüşmesi yapıldı.

İhalede en yüksek teklifi sunan firma, 925 milyon lira bedelle Bilgin Güç Santralleri Enerji Üretim Anonim Şirketi oldu.

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