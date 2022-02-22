Topkapı Kaleiçi Meydanı'na yönelik proje yarışmasına başvurular sürüyor

İSTANBUL (AA) - Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Kara Surları Millet Bahçesi'nin başlangıç noktası Topkapı Kaleiçi Meydanı'ndaki düzenlemelere yönelik proje yarışmasına başvuruların 10 Mayıs'ta sona ereceğini bildirdi.

Turan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki "Kara Surları Koruma Alanı"nda yer alan meydanın tarihi ve kültürel değerini ortaya çıkarmak için başlatılan Kentsel Tasarım Yarışması hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Turan, Topkapı Kaleiçi Meydanı'ndaki açıklamasında, asırlar boyunca kadim uygarlıklara ev sahipliği yapan, "Şehirlerin Ecesi" ve "Sultanlar Şehri" gibi tasvirlerle yüceltilen İstanbul'un özünü Fatih ilçesinin oluşturduğunu söyledi.

Tarihteki imparatorlukların başkentinden bugüne pek çok kültürel miras kaldığını hatırlatan Turan, "Bu mirasla her dinden yapının bir arada bulunduğu ender bir yerleşim haline gelen Fatih, tarihi ve kültürel önemini günümüzde de korumaktadır." dedi.

İstanbul'un, Sultan 2. Mehmet'in fethiyle altın çağına adım attığını vurgulayan Turan, şöyle konuştu:

"Böylece Hristiyan mabetlerinin yanına Müslüman yapıları eklenmeye başlanmış ve zamanla yedi tepeli şehrin o muhteşem silueti ortaya çıkmıştır. Bu kadim şehrin kültürel mirası korunurken, canlılığını sürdürebilmesi, gelişerek yaşamaya devam etmesi büyük önem taşımaktadır. Bu öneme binaen şehrin kültürel mirasını korumak ve görünür kılmak için Fatih'imize yeni kamusal mekanlar kazandırma ve bu mekanları katılımcı bir yaklaşımla tasarlama gayretindeyiz."

- "Proje kapsamında 1100 mekan kamulaştırıldı"

Turan, İstanbul Kara Surları çevresindeki çarpık kentsel dokunun ortadan kaldırılması, burasının açık ve yeşil alan olarak kente kazandırılması amacıyla millet bahçesi projesinin 2 yıldır devam ettiğini ve bu kapsamda 1100 mekanın kamulaştırıldığını kaydetti.

Yarışmaya konu alanın Kara Surları Millet Bahçesi Projesi'nin başlangıç noktası olacağına değinen Turan, bu alanın gelecek kuşaklar ve İstanbul'un geleceği için önem taşıdığını vurguladı.

Turan, yarışma alanının, İstanbul Kara Surları çevresi için ortaya koydukları bütüncül bakış açısının parçası olduğunu belirtti.

Yarışmaya başvuruların 10 Ocak'ta başladığını ve 10 Mayıs'ta sona ereceğini kaydeden Turan, birçok şehir plancısı ve mimarın bu yarışmaya katılacağına inandığını söyledi.

Başkan Turan, "Bu projeyle Topkapı Kaleiçi Meydanı inanıyorum ki İstanbul'un şehir hafızasına çok önemli bir kültürel, sanatsal ve şehir dokusu olarak tekrar kazandırılacaktır." dedi.

Yarışma sonucunun 6 Haziran'da açıklanacağını belirten Turan, "Bu projenin uygulanmasıyla 2023 yılına kadar Topkapı Şehir Meydanı, İstanbullular ve İstanbulseverlerin kullandığı en önemli kültürel ve şehir mekanlarından biri haline gelecek." ifadesini kullandı.

Turan, Kara Surları Millet Bahçesi'nin tamamlanmasıyla, Topkapı Kaleiçi Meydanı'ndan Yedikule'ye yürüyüş yoluyla ulaşılabileceğini dile getirdi.

Başkan Ergün Turan, meydandaki İETT otobüs durağına ilişkin de proje kapsamında çalışma yürütüleceğini sözlerine ekledi.

Başvuruları belediyenin internet sitesi üzerinden yapılan yarışmanın birincisi 125 bin, ikincisi 100 bin, üçüncüsü 80 bin liralık ödülün sahibi olacak. Üç mansiyon ödülü sahibine ise 40 bin lira verilecek.

