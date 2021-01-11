Topkapı Sarayı eski müze müdürlerinden Dr. Çağman Edirne'de vefat etti

EDİRNE (AA) - Topkapı Sarayı eski müze müdürlerinden, minyatür uzmanı Dr. Filiz Çağman (81) Edirne'de hayata veda etti.

Çağman, bir süredir kalp yetmezliğine bağlı rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde vefat etti.

Yarın Edirne'de defnedilecek Çağman ile son zamanlarında akademik çalışmalarda bulunan sanat tarihçi Altay Bayatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "manevi annesini" kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Türkiye'nin, önemli bir minyatür uzmanını, önemli bir bilim insanını kaybettiğini ifade eden Bayatlı, şunları ifade etti:

"Öncelikle bana 'manevi oğlumsun' derdi, onu kaybetmekten dolayı çok üzgünüm. Türkiye'nin gelmiş, geçmiş en güzide bilim insanlarından minyatür uzmanlarından birisiydi. Bilimsel araştırma yapmak isteyenlere her zaman kapıları açıktı. Yönlendirdiği ve desteklediği insanlar dünyanın çeşitli yerlerinde çok başarılı bilim insanı oldular. Cumhuriyetin yetiştirdiği gerçek bir asilzade idi. 1,5 senede yanında yıllarca alamayacağım eğitimi aldım. Bana da çok desteği oldu. Türk bilim dünyasına çalışmaları ile çok büyük bir miras bıraktı."