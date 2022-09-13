Topladığı hurda parçalarından kendi aracını yaptı

İSMAİL ASLANDAĞ - Karaman'da internetten izlediği otomobil yapım videolarından esinlenen hurdacı Oğuzhan Korkmaz, topladığı hurda parçalarından "Bagi" adını verdiği araç tasarladı.

Kent merkezinde hurdacılık yapan 27 yaşındaki Korkmaz, kendisine ait bir otomobili olması için internetten araç yapım videoları izlemeye karar verdi.

Videolardan esinlenerek araç yapımı için gereken parçaları hurdalardan toparlayan Korkmaz, üç ay gibi kısa bir sürede aracı tamamladı.

Korkmaz, AA muhabirine, hurdacılık öncesinde bir süre otomobil tamirciliği yaptığını belirtti.

Kendi otomobilini yapmaya karar verdikten sonra internetten araç yapımı için araştırmalarda bulunduğunu anlatan Korkmaz, özellikle Anadol'un "Böcek" modelinin ilgisini çektiğini ifade etti.

Korkmaz, model olarak "Böcek"ten esinlendiğini aktararak aracın yapımına başlamadan önce sanayiden hurda parçaları topladığını dile getirdi.

Parçaları bir araya getirdikten sonra yapım projesini hazırladığını belirten Korkmaz, "Sonra şasisini, tekerlek, motor, şanzıman, diferansiyel ve ön düzeneğini yaptım. Arka diferansiyellerin bağımsız olmasını sağladım. Koltukları, gösterge sistemini, elektrik sistemini ve farları taktım. Motoru ve şaftı ayarlarken çok uğraştım. Arka akislerin bağımsız olması için epey zorlandım, yoğun çalıştım fakat verdiğim emeğe fazlasıyla değdi." dedi.

Trafiğe uygun alanlarda deneme sürüşleri yaptığını aktaran Korkmaz, başarılı sonuç aldıkça bu uğraşının bir tutku haline geldiğini söyledi.

Aracın arkasına römork takılabildiğini, uygun tekerlek olursa arazi aracı olarak da kullanabileceğini aktaran Korkmaz, "Bagi, görenlerin çok dikkatini çekiyor, merakla inceliyorlar. Önemli olan bir işe başlamak sonrasında her şey giderek kolaylaşıyor. İnsanların bir şeyler üretmesini isterim. İlgi duyan herkese tavsiye ediyorum, çok güzel bir duygu." diye konuştu.

