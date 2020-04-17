YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Toplanan yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Toplanan yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

ÇORUM HABERLERİ  | 17.04.2020 13:55 | Son Güncelleme

‘Sungurlu için ben de varım’ sloganı ile başlatılan yardım kampanyasına destekler çığ gibi büyürken, Belediye ekipleri toplanan yardım kolilerini kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, ilçede Koronavirüs sebebiyle maddi sıkıntı çeken, işsiz kalan vatandaşlar yararına yardım kampanyası başlatmış, kendisi de 3 aylık maaşını bağışlayarak 200 paket gıda yardımında bulunmuştu.

‘Sungurlu için ben de varım’ sloganı ile başlatılan yardım kampanyasına destekler çığ gibi büyürken, Belediye ekipleri toplanan yardım kolilerini kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, ilçede Koronavirüs sebebiyle maddi sıkıntı çeken, işsiz kalan vatandaşlar yararına yardım kampanyası başlatmış, kendisi de 3 aylık maaşını bağışlayarak 200 paket gıda yardımında bulunmuştu. Yardım kampanyasının duyulmasının ardından birçok firma gıda yardımında bulunurken, aralarında Başkan yardımcılarının da bulunduğu belediye ekipleri toplanan yardım kolilerini titizlikle ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.
Öncelikle işyeri kapanan ve işten çıkarılan vatandaşları belirlediklerini söyleyen Sungurlu Belediye Başkan yardımcısı Bahri Sezen, daha sonra hayırseverlerden gelen yardım kolilerini kapı kapı gezerek dağıttıklarını ifade etti.
Yardım kampanyasına destek olarak elini taşın altına koyan hayırseverlere teşekkür eden Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Kıymetli Hemşehrilerime duyarlı davranışları için teşekkür ediyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin 'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin
Bu yumurtayı 40 yıldır saklıyorBu yumurtayı 40 yıldır saklıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yalova Ziraat Odası uyardı:

Yalova Ziraat Odası uyardı:

Kaymakam Şahin tarım üreticilerini ziyaret etti

Kaymakam Şahin tarım üreticilerini ziyaret etti

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Turkcell Superonline ev internetinin hızını katladı

Turkcell Superonline ev internetinin hızını katladı

Sokağa çıkamayan şehit dedesinin bahçesini, ekime gönüllü gençler hazırladı

Sokağa çıkamayan şehit dedesinin bahçesini, ekime gönüllü gençler hazırladı

Bursa’da sokağa çıkma yasağına ilişkin kararlar açıklandı

Bursa’da sokağa çıkma yasağına ilişkin kararlar açıklandı

Çorum Namaz Vakitleri 17 Nisan Cuma

İmsak
04:20
Sabah
05:52
Öğle
12:45
İkindi
16:28
Akşam
19:28
Yatsı
20:54

Çorum Nöbetçi Eczaneler17 Nisan Cuma

Akman Eczanesi
Merkez
Kafkas Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Özden Ecz. Eczanesi
Iskilip
Danacı Ecz. Eczanesi
Mecitozu
Seçil Ecz. Eczanesi
Osmancik
Çağatay Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Osmancık’ta sahil düzenlemesi Gemici’de devam ediyor

Osmancık’ta sahil düzenlemesi Gemici’de devam ediyor

Samsun-Ankara kara yolunun Çorum geçişinde uzun araç kuyruğu oluştu

Samsun-Ankara kara yolunun Çorum geçişinde uzun araç kuyruğu oluştu

Belediye meclis üyeleri çağrıya duyarsız kalmadı

Belediye meclis üyeleri çağrıya duyarsız kalmadı

Gizli ilimler uzmanı Medyum Aslan'dan kehanetler

Gizli ilimler uzmanı Medyum Aslan'dan kehanetler

Çapkınlık pahalıya patladı

Çapkınlık pahalıya patladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.