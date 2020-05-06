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Toplu iftarlar yerine ailelere erzak yardımı

BİLECİK HABERLERİ  | 06.05.2020 14:46 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bu yıl Korona virüs (Covit-19) tedbirleri yasaklanan toplu iftarların yerine belediye tarafından ailelere erzak yardımı yapıldı.Osmaneli Belediyesi Korona virüs (Covit-19) tedbirleri yasaklanan toplu iftarların yerine hazırlıklarını Ramazan paketleri evlerinden çıkamayan yaşlılar ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladı.

Toplu iftarlar yerine ailelere erzak yardımı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bu yıl Korona virüs (Covit-19) tedbirleri yasaklanan toplu iftarların yerine belediye tarafından ailelere erzak yardımı yapıldı.
Osmaneli Belediyesi Korona virüs (Covit-19) tedbirleri yasaklanan toplu iftarların yerine hazırlıklarını Ramazan paketleri evlerinden çıkamayan yaşlılar ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladı. Zorlu bir süreçten geçtiklerini anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Yardımlarımız sadece Ramazanla sınırlı değil, normal zamanlarda da ihtiyacım var diyen her hemşehrimizin bize güvenini boş çıkarmıyoruz. Yaşlılar, işsiz olanlar, ihtiyacım var diyen tüm hemşehrilerimiz bizim için çok değerli. Onları asla incitmeden sessizce yardımlarımızı bırakıyoruz.Toplumsal dayanışma ile birlikte güçlü olmayı sağlıyoruz" dedi.

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Bozuyuk
Merkez Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Şehirli Eczanesi
Sogut
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