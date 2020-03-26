YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Toplu Taşıma Araçları Dezenfeksiyon İstasyonu hizmete girdi

Toplu Taşıma Araçları Dezenfeksiyon İstasyonu hizmete girdi

ORDU HABERLERİ  | 26.03.2020 21:28 | Son Güncelleme

Fatsa Belediyesi korana virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla toplu taşıma araçları için Dezenfeksiyon İstasyonu kurdu.İlçenin Evkaf Mahallesi Ordu-Samsun karayolu Liman Kavşağı’na kurulan Toplu Taşıma Araçları Dezenfeksiyon İstasyonu pazar günü hariç her gün hizmet verecek.

Fatsa Belediyesi korana virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla toplu taşıma araçları için Dezenfeksiyon İstasyonu kurdu.
İlçenin Evkaf Mahallesi Ordu-Samsun karayolu Liman Kavşağı’na kurulan Toplu Taşıma Araçları Dezenfeksiyon İstasyonu pazar günü hariç her gün hizmet verecek. İstasyondan sadece toplu taşıma araçları değil diğer araçlar da kullanabilecek, ayrıca Karadeniz Sahil Yolu’nu kullanan araçlara da istasyon açık olacak.
Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar virüsünün her geçen gün tehdidini artırmasıyla birlikte belediye olarak önlemleri artırma adına hummalı bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek, “Bu çalışmalarımıza yeni bir tanesini eklemenin memnuniyetini yaşıyoruz. İlçemizde toplu taşıma yapan araçlarımızı dezenfekte etme açısından vatandaşlarımızı virüs salgınından korumak amacıyla bir dezenfeksiyon istasyonu kurduk. Bu istasyonumuzda ilçemizde ticari taksilerimiz dolmuş güzergahında çalışan toplu taşıma araçlarımız başta olmak üzere tüm araçlarımız dezenfekte edilebilecek. Normal sıranın ötesinde vatandaşlarımız de tesis boş olduğu zamanlarda kendi araçlarına ücretsiz bir şekilde dezenfekte ettirebilecektir. İstasyonumuzun Karadeniz Sahil Yolu kenarında olması münasebetiyle bu yoldan geçen tüm vatandaşlarımız istasyonumuzdan ücretsiz bir şekilde faydalanabilecektir. Bu vesile ile ’Evde Kal Fatsa, Evde Kal Türkiye’ sloganımızı bir kez daha yenilemek istiyorum. Toplu Taşıma Araçları Dezenfeksiyon İstasyonumuz ilçemize ve ülkemize hayırlı olsun” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Reçete yazılarak 5 gün rapor verilmişti! Koronavirüs şüphelisi diye yakalandı Reçete yazılarak 5 gün rapor verilmişti! Koronavirüs şüphelisi diye yakalandı
Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştıTabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir’de orman yangını

Balıkesir’de orman yangını

Yolcu taşıyan araçlar polis denetiminden geçiyor

Yolcu taşıyan araçlar polis denetiminden geçiyor

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Eskişehir Garı'nda termal kameralı koronavirüs önlemi

Eskişehir Garı'nda termal kameralı koronavirüs önlemi

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Denizlispor'da koronavirüs önlemleri

Denizlispor'da koronavirüs önlemleri

Ordu Namaz Vakitleri 26 Mart Perşembe

İmsak
04:49
Sabah
06:15
Öğle
12:39
İkindi
16:08
Akşam
18:54
Yatsı
20:14

Ordu Nöbetçi Eczaneler26 Mart Perşembe

Hızır Eczanesi
Altinordu
Tepe Eczanesi
Altinordu
Türkmen Eczanesi
Altinordu
Bayşu Eczanesi
Fatsa
Fatsa Eczanesi
Fatsa
Ada Eczanesi
Unye
Vitamin Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ordu'daki katı atık bertaraf tesisiyle ilgili yakalanan 13 kişi serbest bırakıldı

Ordu'daki katı atık bertaraf tesisiyle ilgili yakalanan 13 kişi serbest bırakıldı

Fatsa Cumhuriyet Meydanı’nda sona gelindi

Fatsa Cumhuriyet Meydanı’nda sona gelindi

Ordu'da öğrenciler yurt ışıklarıyla "TSK" yazdı

Ordu'da öğrenciler yurt ışıklarıyla "TSK" yazdı

Türkiye’de ilk defa Fatsa’da gerçekleşti

Türkiye’de ilk defa Fatsa’da gerçekleşti

Nimet Koç güven tazeledi

Nimet Koç güven tazeledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.