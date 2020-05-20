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Toplu taşıma araçları sürekli dezenfekte ediliyor

MUĞLA HABERLERİ  | 20.05.2020 12:36 | Son Güncelleme

Muğla’nın 13 ilçesinde bulunan bin 431 özel toplu taşıma aracı Muğla Büyükşehir ekipleri tarafından haftada bir gün düzenli olarak dezenfekte işlemini gerçekleştiriliyor.Korona virüs salgını mücadelesi kapsamında il genelinde bulunan taksiler ve toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor.

Muğla’nın 13 ilçesinde bulunan bin 431 özel toplu taşıma aracı Muğla Büyükşehir ekipleri tarafından haftada bir gün düzenli olarak dezenfekte işlemini gerçekleştiriliyor.
Korona virüs salgını mücadelesi kapsamında il genelinde bulunan taksiler ve toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde 179 taksi durağında toplam 2 bin 452 taksiyi dezenfekte etmişti. Büyükşehir Belediyesi ekipleri taksilerin ardından özel toplu taşıma araçlarını dezenfekte etti. 13 ilçede bin 431 özel toplu taşıma aracının dezenfektesi yapıldı. Büyükşehir ekipleri haftada bir gün düzenli olarak toplu taşıma araçlarının dezenfekte işlemini gerçekleştiriyor.
Dezenfekte çalışmaları devam edecek
Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; “İl Genelinde 2 bin 452 taksinin dezenfekte işlemleri tamamlandı. Taksilerin ardından 13 ilçemizde bin 431 özel toplu taşıma aracı da dezenfekte edildi. Özel Toplu Taşıma araçları hafta bir gün dezenfekte ediliyor. Dezenfekte de yüzde 70 ve üstü alkol, yüzde 5 sodyum hipoklorit denilen çamaşır suyu ve sabun kullanıyoruz. Otobüslerdeki yolcu tutmaçları, koltuklar, havalandırma kapakları, cam ve metal yüzeyler yüzeye uygun ürünler ile rutin olarak dezenfekte ediliyor” denildi.

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