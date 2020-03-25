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Toplu taşıma araçları ve duraklar virüslere karşı ilaçlanıyor

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 25.03.2020 15:16 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında her gün binlerce vatandaşın kullandığı özel halk otobüsleri ve durakları ilaçlayarak temizliyor.

Nevşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında her gün binlerce vatandaşın kullandığı özel halk otobüsleri ve durakları ilaçlayarak temizliyor. Toplu taşıma araçlarında ve duraklarda yürütülen dezenfeksiyon çalışmaları belirli aralıklarla tekrarlanıyor.
Korona virüs ve salgın hastalıklara karşı toplum sağlığını korumak için çalışmalarını yoğunlaştıran Nevşehir Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçları ve duraklara yönelik temizlik çalışmalarını sıklaştırdı.
Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel bir ekiple durakların daha hijyen olması için iç ve dışını köpükle yıkayarak ve dezenfektan ilaçlarla temizleyen Nevşehir Belediyesi, özel halk otobüslerinde de düzenli olarak dezenfektan çalışmalarını sürdürüyor.
Kentte farklı hatlarda çalışan özel halk otobüslerini titizlikle dezenfekte eden belediye ekipleri, bu çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Sağlık Bakanlığı onaylı, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen ürünler kullanıyor.

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