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Toplu taşıma araçlarında korona denetimi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 06.11.2020 15:29 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince toplu taşıma araçlarında korona denetimi yapıldı.Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin bir çok noktasında toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimler kapsamında minibüs ve otobüsler tek tek durduruldu.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince toplu taşıma araçlarında korona denetimi yapıldı.
Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin bir çok noktasında toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimler kapsamında minibüs ve otobüsler tek tek durduruldu. Maske, sosyal mesafe ve yolcu sayısı üzerinde gerçekleştirilen uygulamada sürücüler ve yolculardan dikkatli olunması istendi. Polis ekipleri, yolculara araçlara maskesiz binmemelerini fazla yolcu alınması halinde durumu 155 Polis İmdat hattına bildirmelerini istedi. Denetimler kapsamında 100’e yakın toplu taşıma aracı kontrol edildi.
Uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

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