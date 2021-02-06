YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Toplu taşıma ve çiçekçilerde oluşabilecek yoğunluğa karşı yeni tedbir

Toplu taşıma ve çiçekçilerde oluşabilecek yoğunluğa karşı yeni tedbir

06.02.2021 09:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Toplu taşıma ve çiçekçilerde oluşabilecek yoğunluğa karşı yeni tedbir

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis, okulların açılmasıyla toplu taşımalarda, 14 Şubat’ın gelmesiyle ise çiçekçilerde oluşacak yoğunluğa karşı yeni önlemler aldı.Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Vali Ali Fuat ATİK başkanlığında, COVID-19 tedbirleri hususunda olağanüstü toplandı.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis, okulların açılmasıyla toplu taşımalarda, 14 Şubat’ın gelmesiyle ise çiçekçilerde oluşacak yoğunluğa karşı yeni önlemler aldı.
Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Vali Ali Fuat ATİK başkanlığında, COVID-19 tedbirleri hususunda olağanüstü toplandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında eğitime ara verilen okulların bir kısmı tekrar eğitime açılıyor. Okullara gidecek olan öğrencilerin toplu taşıma araçlarını kullanmalarına ilişkin belirli kararlar alındı. Öğrenci, öğretmen ve çalışanların adres ve ders programlarını belgelendirmeleri halinde belirli güzergah ve saatlerde toplu taşıma araçlarını kullanabilecek.
Sevgililer gününde çiçekçilerde oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmek amacıyla belirli saatlerde çalışmalarına izin verildi. Çiçek satışı yapan işyerleri 12 Şubat Cuma günü 20.00 ile 24.00 saatleri arasında evlere servis yapabilecek. Ayrıca 13- 14 Şubat Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında müşterilerinin işyerlerine 10.00-24.00 saatleri arasında ise evlerine servis yapabilecekler.

Toplu taşıma ve çiçekçilerde oluşabilecek yoğunluğa karşı yeni tedbir

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat' İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat'
Yardımına itfaiye koştuYardımına itfaiye koştu

Denizli Namaz Vakitleri 6 Şubat Cumartesi

İmsak
06:34
Sabah
07:56
Öğle
13:23
İkindi
16:14
Akşam
18:39
Yatsı
19:56

Denizli Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Cumartesi

Aktürk Eczanesi
Merkezefendi
Gülay Eczanesi
Merkezefendi
Güleç Eczanesi
Merkezefendi
Uğur Eczanesi
Merkezefendi
Özcel Eczanesi
Pamukkale
Sevil Eczanesi
Pamukkale
Zeytinköy Sema Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Samsun’da kilometrekareye 149 kişi düşüyor

Samsun’da kilometrekareye 149 kişi düşüyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

BB Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

BB Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kütahya’da aracın çarptığı geyik telef oldu

Kütahya’da aracın çarptığı geyik telef oldu

Sinop’ta salgına rağmen su ürünleri ihracatı yüzde 30 arttı

Sinop’ta salgına rağmen su ürünleri ihracatı yüzde 30 arttı

Diğer Haberler

Asırlık el yapımı lokma geleneği yaşatılıyor

Asırlık el yapımı lokma geleneği yaşatılıyor

Kuzenlerin tüfekle oyunu faciayla sonuçlandı

Kuzenlerin tüfekle oyunu faciayla sonuçlandı

Babasının tüfeğiyle oynan çocuk yanlışlıkla kuzenini öldürdü

Babasının tüfeğiyle oynan çocuk yanlışlıkla kuzenini öldürdü

Denizli’ye getirilen gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünlere jandarma engeli

Denizli’ye getirilen gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünlere jandarma engeli

Aydın’daki kazanın acısı Tavas’a düştü

Aydın’daki kazanın acısı Tavas’a düştü

Aizanoi Antik Kenti’nde özel bir sikke koleksiyonu bulundu

Aizanoi Antik Kenti’nde özel bir sikke koleksiyonu bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.