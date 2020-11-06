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Toplu taşımada HES kodlu binişler başlıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.11.2020 12:36 | Son Güncelleme

Toplu taşıma araçlarında HES kodlu binişler için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını tamamladı.Covid19 salgınına karşı mücadele kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni bir uygulama hazırladı.

Toplu taşıma araçlarında HES kodlu binişler için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını tamamladı.
Covid19 salgınına karşı mücadele kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni bir uygulama hazırladı. Kocaeli’de toplu taşıma hizmetinde kullanılan Kocaeli karta, HES kodu özelliği getirildi. HES kodlu binişler, 16 Kasım Pazartesi günü itibariyle başlayacak.
Covid19 salgınına karşı mücadele kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Bu kapsamda Kocaeli genelinde toplu taşıma hizmetinde kullanılan Kocaeli karta HES kodu özelliği getirildi. Sağlık Bakanlığı’nın HES servisi ile ilgili testler sonucunda, Bakanlık onayı ile birlikte HES sorgusuyla deniz ulaşım, tramvay, belediye otobüsleri, özel halk otobüs ve minibüslere binilmesi sağlanıyor.
Vatandaşlar internet sayfasından ilgili alanları eksiksiz doldurarak kişisel ya da genel seyahat kartlarına HES kodlarını tanımlayabilecek. HES kodu tanımlama işlemleri 15 Kasım pazar günü bitimine kadar yapılabilecek.
HES kodu tanımlı kartlar ile ulaşım uygulaması 16 Kasım pazartesi gününden itibaren başlayacak ve tanımlı olmayan kartlarla biniş yapılamayacak. Böylelikle Covid19 hastalığı tanısı konulan ya da temaslısı durumunda olan vatandaşlara ait kişiselleştirilmiş seyahat kartları izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak. Covid19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle izolasyonda olması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgilerinin, gerekli idari yaptırımların uygulanması ve gerekiyorsa suç duyurusunda bulunulması için İçişleri Bakanlığı aracılığıyla valilik veya kaymakamlıklarla paylaşılacak.

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Kocaeli Namaz Vakitleri 6 Kasım Cuma

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İkindi
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Akşam
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Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Cuma

Şifa Eczanesi
Izmit
Gebze Ece Eczanesi
Gebze
Karamürsel Eczanesi
Karamursel
Deniz Eczanesi
Golcuk
Pelin Eczanesi
Golcuk
Nazlı Eczanesi
Gebze
Darıca Nesimi Eczanesi
Darica
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