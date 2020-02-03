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Toplu taşımada ‘Manyetik Bilet54’ uygulaması başlıyor

SAKARYA HABERLERİ  | 03.02.2020 15:34 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından toplu taşımada yeni bir uygulama hayata geçiriliyor.Elektronik Ücret Toplama Sistemi Projesi kapsamında daha önce hayata geçirilen, şehrin 10 farklı noktasında bulunan dolum otomatları, yeni Kart54’lere internetten dolum seçeneği ve Bitmeyen Bilet uygulamasına ek olarak yeni uygulama Manyetik Bilet54’ler vatandaşlarla buluşuyor.Yeni uygulama ‘Manyetik Bilet54’ ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ulaşımda hızlı ve kolay ödeme imkanı sunan Kart54’ü olmayan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi, şehrimize gezi, ziyaret ve bu amaçlarla gelen misafirlerimizin toplu taşıma araçlarından faydalanabilmesi için yeni bir uygulamayı hayata geçirdik.

Toplu taşımada ‘Manyetik Bilet54’ uygulaması başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından toplu taşımada yeni bir uygulama hayata geçiriliyor.
Elektronik Ücret Toplama Sistemi Projesi kapsamında daha önce hayata geçirilen, şehrin 10 farklı noktasında bulunan dolum otomatları, yeni Kart54’lere internetten dolum seçeneği ve Bitmeyen Bilet uygulamasına ek olarak yeni uygulama Manyetik Bilet54’ler vatandaşlarla buluşuyor.
Yeni uygulama ‘Manyetik Bilet54’ ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ulaşımda hızlı ve kolay ödeme imkanı sunan Kart54’ü olmayan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi, şehrimize gezi, ziyaret ve bu amaçlarla gelen misafirlerimizin toplu taşıma araçlarından faydalanabilmesi için yeni bir uygulamayı hayata geçirdik. Yeni uygulamamız ‘Manyetik Bilet54’ ile artık Kart54’ü olmayan vatandaşlarımız toplu taşıma araçlarından 2,3 ve 5 binişlik kullanım seçenekleriyle yararlanabilecek. Vatandaşlarımız Manyetik Bilet54’lere Donatım, Ofis ve Kampüs Kart54 İşlem Merkezlerinden ve Kart54 satış ve dolum hizmeti veren bütün bayilerden ulaşılabilecek. Bunun yanı sıra 3 binişlik ‘Manyetik Bilet54’ kiosklardan temin edilebilecek. Vatandaşlarımızın ulaşımda daha rahat ve huzurlu seyahat edebilmesi için gerçekleştirdiğimiz çalışmalar hızla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.
Manyetik Bilet54 ile ilgili açıklamanın devamında, “Manyetik Bilet54’ler ilk kullanımdan itibaren 6 ay süreyle geçerli olacaktır. Kalan kullanım haklarını vatandaşlar araçlardaki validatör ekranlarından takip ederek bakiyenin yeterli olduğu hatlarda kullanmaya devam edebilecek. Kullanım hakları biten Manyetik Bilet54’leri vatandaşlarımız Kart54 bayilerine teslim ederek doğaya katkıda bulunabilecek. Vatandaşlarımız Manyetik Bilet54 ve Toplu Taşıma ile ilgili öneri ve şikayetlerini 153 no’lu telefonu arayıp 1’i tuşlayarak Ulaşım Yönetim Merkezi’ne (UYM) bildirebilirler” denildi.

Toplu taşımada ‘Manyetik Bilet54’ uygulaması başlıyor

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