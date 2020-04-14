Toplu taşımaya binenlere belediyeden maske

Kilis Belediyesi tarafından toplu taşıma araçlarını kullananlara maske dağıtılıyor

Kilis Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında, toplu taşıma araçlarını kullanan herkese ücretsiz maske dağıtımına başlandı. Şehir içi dolmuşlara binen vatandaşlara, sürücüler tarafından maske veriliyor. Uygulamadan memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, “Maske bulmakta zaman zaman sıkıntı çekiyorduk. Belediyemiz sağ olsun, toplu taşımaya bilerken maske veriyor. Belediye Başkanımız Mehmet Abdi Bulut başta olmak üzere emeği katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştular.

