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Toplu taşımaya virüs önlemi

MUĞLA HABERLERİ  | 24.03.2020 15:24 | Son Güncelleme

Çin’de başlayan ve dünyaya yayılan korona virüs salgını Türkiye’de de yayılmaya devam ederken, Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelindeki önlemlerini arttırmaya devam ediyor.CovidD-19 virüsünün Türkiye’ye girmesi ile birlikte önemlerini arttıran Muğla Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımaya standart getirecek bir yeni uygulamayı daha hayata geçiriyor.

Çin’de başlayan ve dünyaya yayılan korona virüs salgını Türkiye’de de yayılmaya devam ederken, Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelindeki önlemlerini arttırmaya devam ediyor.
CovidD-19 virüsünün Türkiye’ye girmesi ile birlikte önemlerini arttıran Muğla Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımaya standart getirecek bir yeni uygulamayı daha hayata geçiriyor. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından özel tasarımı ile toplu taşımada nakit kullanımının önüne geçerek büyük kolaylıklar sağlayan elektronik ücretlendirme sistemi olan ‘MuğlaKart’ uygulaması, toplu taşımada tek seçenek olarak uygulamaya konuluyor. 26 Mart Perşembe günü itibariyle il genelinde Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Toplu Taşıma Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları’nda (ÖTTA) nakit biniş uygulaması sona eriyor.
Muğla’da kent içi toplu taşıma sisteminde nakit ücretle binişlerin kaldırılıp, tamamen elektronik ücretlendirme MuğlaKart sistemine geçilmesi, gerek esnafa, gerekse vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak. MuğlaKart, seyahat kartı ödeme kolaylığının yanında ücret dengesi, daha indirimli seyahat ve veri toplama analizleri gibi kolaylıklar sunuyor. Ayrıca ulaşım sektöründeki teknolojik gelişmeleri şehrimize kazandırarak daha düzenli, güvenli, ekonomik standartlarda etkin denetim sağlayan bir sitemin altyapısı tesis ediliyor.
Büyükşehir Belediyesi İl genelinde 9 adet kişiselleştirilmiş elektronik kart basım ve vizeleme noktası ile 3 adet başvuru noktası, 23 adet otomatik bakiye dolum ve tam seyahat kartı temin cihazı (TVM) ile 175 adet elektronik tam kart satış ve dolum noktası ile hizmetine kesintisiz olarak devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin elektronik ücretlendirme sisteminde; temassız kredi kartları ile temassız Bankomat banka kartı ve android özelliği olan Yakın Alan İletişim (NFC) özelliğine sahip, elektronik olarak ücret toplanmasına olanak sağlayacak yapıdaki cep telefonlarına MuğlaKart mobil üzerinden yükleme yapılabiliyor. Ayrıca cep telefonunun araçlarda bulunan elektronik ücret toplama sistemine (validatöre) gösterilmesi suretiyle seyahat bedelini ödeme imkânı bulunuyor. Böylelikle elektronik kart sahibi olmayan vatandaşların ve ziyaret için Muğla’da bulunan misafirlerin de sorun yaşamadan toplu taşıma araçlarını kullanabilmeleri sağlanıyor. Kişiselleştirilmiş elektronik kart başvuru merkezleri ile elektronik kart satış ve dolum noktalarının adresleri ile ilgili tüm bilgilere https://www.mugla.bel.tr/kategori/kent-kart/ internet adresinden ulaşılabiliyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer
verildi: “Bilindiği üzere ilk kez Çin Halk Cumhuriyeti Vuhan kentinde çıkan ve birçok ülkeye yayılan COVID-19 salgını nedeniyle, Türkiye’nin de gündeminde bulunan hastalığın önlenmesi amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyemiz her türlü önleyici tedbirleri almaya devam ediyor. Bu kapsamda toplu taşıma araçlarının dezenfekte ve hijyen temizliklerinin yanı sıra bu araçları kullanan vatandaşlar ile şoför personel arasında nakit para alış verişinin kaldırılarak virüsün yayılmasının önlenmesi amaçlanıyor”

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İmsak
05:37
Sabah
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Öğle
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İkindi
16:46
Akşam
19:29
Yatsı
20:44

Muğla Nöbetçi Eczaneler24 Mart Salı

Kafadar Eczanesi
Merkez
Kaşıkara Eczanesi
Merkez
Başoğlu Eczanesi
Bodrum
Burcu Eczanesi
Bodrum
Can Eczanesi
Bodrum
Ceren Eczanesi
Bodrum
Ertuğ Eczanesi
Bodrum
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