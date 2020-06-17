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Toplu ulaşım araçlarında dezenfekte sürüyor

ANTALYA HABERLERİ  | 17.06.2020 12:13 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, korona virüsüne karşı toplu ulaşım araçlarında düzenli olarak dezenfeksiyon çalışması yapıyor.Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı, Antalya’da şehir içi toplu ulaşım hizmeti veren otobüs ve tramvayları düzenli olarak temizliyor, bakteri ve virüslere karşı dezenfekte ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, korona virüsüne karşı toplu ulaşım araçlarında düzenli olarak dezenfeksiyon çalışması yapıyor.
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı, Antalya’da şehir içi toplu ulaşım hizmeti veren otobüs ve tramvayları düzenli olarak temizliyor, bakteri ve virüslere karşı dezenfekte ediyor. Ulaşım araçları iç, dış temizlik çalışmalarının yanında soğuk ULV (İnce Püskürtme) makinesi ile de detaylı dezenfeksiyon işlemlerine tabi tutuluyor.

Temiz ve hijyenik ulaşım
Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlarla her gün periyodik olarak araçların dış yüzey, araç içi metal plastik yüzeyleri ve tüm iç alanı ilaçlanarak steril hale getiriliyor. Gün içinde binlerce insanın kullandığı toplu ulaşım araçları dezenfekte edilerek, bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesi amaçlanıyor. Dezenfeksiyon işlemlerinden geçirilen otobüs ve tramvaylar daha sonra vatandaşların hizmetine sunulmak üzere seferlerine çıkıyor.

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