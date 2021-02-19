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Toplu ulaşımda ALES mesaisi

19.02.2021 13:31 | Son Güncelleme:
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Toplu ulaşımda ALES mesaisi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 21 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek olan olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2020-ALES/2) girecek olan adayların korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında mağduriyet yaşamaması amacıyla çalışma başlattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 21 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek olan olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2020-ALES/2) girecek olan adayların korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında mağduriyet yaşamaması amacıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda sınav sabahı 8 hat adaylar için hizmet verecek. Sınavın ardından ise Büyükşehir Belediyesi’ne ait kırmızı otobüsler toplam 6 güzergahta hizmet verecek.
2020 yılının sonlarında yapılacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenmişti. Ertelenen ALES, 21 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek. Saat 10.15’te başlayacak olan ALES’e girecek olan adayların sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle herhangi bir mağduriyet yaşamaması için 8 otobüs hattı faaliyette olacak. Konuyla ilgili olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ve 11 numaraları hatların sınav sabahı 8.15 ve 9.15’te hizmet vereceği belirtildi. Yapılan açıklamada, sınavın ardından ise Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan kırmızı otobüslerin 1, 2, 6, 8, 10 Manisa Muradiye güzergahlarında olmak üzere toplam 6 güzergahta hizmet vereceği belirtildi.

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