Toplu ulaşımda HES kodu eşleştirme 30 Kasım’a uzaltıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında başlatılacak olan toplu taşıma kartı ile HES kodu eşleştirmede, yaşanan yoğunluk nedeniyle HES kodu eşleştirme süresinin 30 Kasım’a kadar uzatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan “Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması” başlıklı genelge uyarınca toplu ulaşım araçlarını kullananların toplu taşıma kartlarını Hayat Eve Sığar (HES) kodlarıyla eşleştirmeleri gerekiyor. Toplu ulaşımı daha güvenli kullanabilmek ve bulaş riskini en aza indirmek için büyük gayret gösteren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, HES kodu eşleştirme süresini 30 Kasım’a kadar uzattı.

246 BİN KART SAHİBİ HES KODU EŞLEŞTİRMESİ YAPTI

Konu ile ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Daha önce de ifade ettiğimiz gibi ulaşım sistemimizde 1 milyon 35 bin kart tanımlıdır. Toplu ulaşımı güncel kullanan ve kartında hareketlilik gözüken 845 bin kişiden, bugüne kadar 246 bin kart sahibi HES Kodu eşleştirmesi yaptı. Beklentimiz Pandemi döneminde aktif olarak kullanıma devam eden yaklaşık 600 bin kartın HES kodu eşleştirmesinin tamamlanmasıdır” dedi.