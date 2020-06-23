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Toplum Destekli Polisler, 1 ayda 3 bin 41 vatandaşa bilgilendirme yaptı

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.06.2020 18:19 | Son Güncelleme

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri, 1 ay içerisinde toplam 3 bin 41 vatandaşa bilgilendirme etkinliği düzenledi.Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri 1 ay içerisinde toplam 3 bin 41 vatandaşa ulaşarak, 270 vatandaşa Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirme faaliyeti yaptı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri, 1 ay içerisinde toplam 3 bin 41 vatandaşa bilgilendirme etkinliği düzenledi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri 1 ay içerisinde toplam 3 bin 41 vatandaşa ulaşarak, 270 vatandaşa Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirme faaliyeti yaptı. Ayrıca Covid-19 salgın hastalığıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerle ilgili taksi durakları, güzellik salonları, kuaför ve berber salonları, alışveriş merkezleri ile cami ve pazar yerlerinde 198 bilgilendirme faaliyeti gerçekleştiren ekipler güvenlik, asayiş, hırsızlık, dolandırıcılık, Kadın Acil Destek (KADES), güvenlik kamerası taktırılması konuları ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme materyali olarak, bin 558 adet broşür, afiş ve sticker dağıttı.

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Melikgazi
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