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Toplum destekli polislerden huzurevi sakinlerine ziyarete

GAZİANTEP HABERLERİ  | 23.01.2020 11:39 | Son Güncelleme

Gaziantep Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki huzurevi sakinlerini ziyaret etti.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 22 Ocak 2020 Çarşamba günü Gaziantep Huzurevine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Gaziantep Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki huzurevi sakinlerini ziyaret etti.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 22 Ocak 2020 Çarşamba günü Gaziantep Huzurevine bir ziyaret gerçekleştirdi. Şube Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen ziyarette huzurevinde konaklayan misafirlerle sohbet edilerek karanfil ve hediyeler takdim edildi.
Ziyaret için polislere teşekkür eden huzurevi sakinleri, kendilerine yapılan anlamlı ziyaretten dolayı çok duygulandıklarını ve mutlu olduklarını ifade ederek Türk Polis Teşkilatının tüm mensuplarına hayır dualarını ve iyi dileklerini iletti.

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Bahar Yıldız Eczanesi
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Okur Eczanesi
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