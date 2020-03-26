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Toplum sağlığı merkezi ve sağlık ocağı bahçesi dezenfekte edildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 26.03.2020 10:17 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Corona virüs tedbirleri kapsamında nedeniyle toplum sağlığı merkezi ve sağlık ocağı bahçesinin belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildiği açıklandı.Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan yaptığı açıklamada, ’’Belediye ekiplerimiz tüm imkanlarıyla Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Corona virüs tedbirleri kapsamında nedeniyle toplum sağlığı merkezi ve sağlık ocağı bahçesinin belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildiği açıklandı.
Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan yaptığı açıklamada, ’’Belediye ekiplerimiz tüm imkanlarıyla Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. İlçe merkezimizde dezenfekte çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İşyerleri ve kamu binalarında gerekli çalışmalar yürütülüyor. Ayrıca 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan birim aralıksız çalışıyor. Son olarak ilçemizde hizmet veren Toplum sağlığı merkezi ve sağlık ocağı bahçesi belediye ekiplerimiz tarafından dezenfekte edildi. İnşallah bu virüsü en az zararla yenmeyi başaracağız’’ dedi.

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