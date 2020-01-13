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  4. Toplumsal barış topraktan gelecek

Toplumsal barış topraktan gelecek

AYDIN HABERLERİ  | 13.01.2020 09:07 | Son Güncelleme

TEMA Vakfı Aydın İl Temsilciliği aktif gönüllüleri; eğitim, ağaçlandırma, tanıtım ve gönüllü kazanımı çalışmalarına devam ediyor.Efeler ilçesinde düzenlenen etkinlikte 9., 10.

Toplumsal barış topraktan gelecek

TEMA Vakfı Aydın İl Temsilciliği aktif gönüllüleri; eğitim, ağaçlandırma, tanıtım ve gönüllü kazanımı çalışmalarına devam ediyor.
Efeler ilçesinde düzenlenen etkinlikte 9., 10. ve 11. sınıflarda okuyan 120 liseli genç ve öğretmenleriyle buluşan TEMA Vakfı Aydın İl Temsilcisi Mehmet Özdemir, “Toplumsal barış topraktan gelecektir. Artan nüfusun beslenme ihtiyacını tarımsal üretimin yapıldığı verimli topraklar sağlamaktadır. Medeniyet, bolluk ve bereket verimli toprakların sularla buluştuğu coğrafyalarda gelişmiştir. Suyu düştüğü, toprağı oluştuğu yerde tutmak zorundayız. Çocuklarımız, gençlerimiz ve tüm canlıların geleceği için; toprakların üretimde kalması, içtiğimiz suyun, soluduğumuz havanın temiz olması, dağlarımızın ormanlarla kaplanması, meralarımızın, sulak alanlarımızın korunması gerekir. Dağlarımız kel, ovalarımız çöl olduğunda çocuklarımıza, gelecek nesillerimize ne diyeceğiz. Çocuklarımızın emanetini ne yüzle vereceğiz. Dünyanın her yerinde doğa ile savaş halindeyiz. Eğer bu savaşı doğaya zarar veren insanlar kazanırsa, geleceği kaybedeceğiz” dedi.

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