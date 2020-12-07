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Toprak altına gömdüğü 300 bin TL’lik uyuşturucu madde ile yakalandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 07.12.2020 17:35 | Son Güncelleme

Denizli’de dağlık alana uyuşturucu madde gizleyen 2 şüpheli Narkotik timleri tarafından takibe alındı.

Denizli’de dağlık alana uyuşturucu madde gizleyen 2 şüpheli Narkotik timleri tarafından takibe alındı. 2 uyuşturucu tacirinin dağlık alanda ağaç dibine sakladığı piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan uyuşturucu madde ile yakalandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 2 şüpheliyi takibe aldı. Fiziki ve teknik takibe alınan şüpheliler, sık sık dağlık alana giderek sakladıkları uyuşturucuyu sattıkları tespit edildi. 2 uyuşturucu tacirini yakalamak için Narkotik timleri düğmeye bastı. Narkotik timleri dağlık alana geldikleri sırada suçüstü yakaladı. Şüphelilerin geldikleri araç ve uyuşturucu maddeleri sakladıkları ağaç dibinde yapılan aramalarda ise ortaya çıkan görüntü herkeste şaşkınlık uyandırdı. Piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan 3 bin 27 kilogram esrar maddesi araç ve toprak altına gömülü halde bulunurken, hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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