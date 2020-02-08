YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Toprak evdeki yangın kısa sürede söndürüldü

Toprak evdeki yangın kısa sürede söndürüldü

ADIYAMAN HABERLERİ  | 08.02.2020 17:18 | Son Güncelleme

Adıyaman’da toprak evin mutfak kısmında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.Yangın, merkeze bağlı Vartana köyünde meydana geldi.

Toprak evdeki yangın kısa sürede söndürüldü

Adıyaman’da toprak evin mutfak kısmında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın, merkeze bağlı Vartana köyünde meydana geldi. Mehmet Erol’a ait toprak evin mutfak kısmında ilk belirlemelere göre öğrenilemeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangını fark eden ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında mutfak kısmı kısmen yanarken, dumandan evde bulunan eşyalar zarar gördü.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Toprak evdeki yangın kısa sürede söndürüldü

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

Şofben patladı, ev savaş alanına döndü

Şofben patladı, ev savaş alanına döndü

Polisgücü, Süper Lig şampiyonu

Polisgücü, Süper Lig şampiyonu

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

Antalya’da “Haydi Çocuklar Camiye” projesi

Antalya’da “Haydi Çocuklar Camiye” projesi

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

Adıyaman Namaz Vakitleri 8 Şubat Cumartesi

İmsak
05:56
Sabah
07:18
Öğle
12:46
İkindi
15:38
Akşam
18:04
Yatsı
19:21

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Cumartesi

Erkan Eczanesi
Merkez
Fidan Eczanesi
Merkez
Zuhal Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Besni
Takavutlar Eczanesi
Golbasi
Salduz Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Müfettiş olarak atanan Müdür Düzgün’e teşekkür plaketi

Müfettiş olarak atanan Müdür Düzgün’e teşekkür plaketi

Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar

Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar

İsveç’teki Eşinin Yanına Gidemiyor

İsveç’teki Eşinin Yanına Gidemiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.