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Toprak kayması yaşanan Akmeşe yolunda duvar çalışması sürüyor

05.02.2021 11:24 | Son Güncelleme:
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Sürekli toprak kaymalarının yaşandığı Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi yolunda başlatılan istinat duvarı çalışmaları bitme aşaması a geldi.İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi 5118 Sokak’ta gerçekleştirdiği istinat duvarı çalışmalarında sona gelindi.

Sürekli toprak kaymalarının yaşandığı Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi yolunda başlatılan istinat duvarı çalışmaları bitme aşaması a geldi.
İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi 5118 Sokak’ta gerçekleştirdiği istinat duvarı çalışmalarında sona gelindi. Özellikle yağışlı havalarda bölgede sürekli toprak kayması meydana gelmesi ve yolda çatlaklar oluşması üzerine kalıcı bir çözüm üreten İzmit Belediyesi, sokak üzerinde başladığı 80 metrelik istinat duvarı yapımını kısa sürede tamamlayacak. İzmit Belediyesi Muhtar Hizmetleri Koordinatörü Süleyman Şen’in yakından takip ettiği çalışmalar için Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Rahim Varol, belediye ekiplerine teşekkür etti.
Yapılan çalışmayla ilgili açıklamalarda bulunan Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Rahim Varol, “Bu bölge heyelan bölgesi olduğu için yolda büyük çatlaklar ve yarılmalar oluştu. İzmit Belediyemize ilettiğimiz talep sonucunda köklü bir çözüme imza atıldı. Bizim taleplerimize duyarlı davranarak hemen cevap veren İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e ve İzmit Belediyesi Muhtar Hizmetleri Masası Koordinatörü Süleyman Şen’e çok teşekkür ediyorum. Biz talep ediyoruz hizmette belediyemizden geliyor. Tekrar teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Ardından konuşan İzmit Belediyesi Muhtar Hizmetleri Koordinatörü Süleyman Şen ise, “Muhtarımızın da dediği gibi burası bir heyelan bölgesi. Gerçekten yapılan işçiliğe bakıldığında buranın heyelandan kurtulması açısından çok önemli görüyoruz. Bölgenin büyük bir sorununu çözen 80 metre uzunluğundaki istinat duvarı Akmeşe’ye hayırlı olsun” dedi.

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