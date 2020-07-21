Toprak Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Karadeniz başkanlığında yapıldı

5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında gerçekleştirilen İl Toprak Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Yaşar Karadeniz’in başkanlığında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’in başkanlığında yapılan toplantıya; İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Günay Özcan, Defterdar Şenol Gezer, Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürü Ahmet Başaran, Manisa Büyükşehir Belediyesi Temsilcisi Orçun Doğan, Celal Bayar Üniversitesi Temsilcisi Özlem Kılıç, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı İbrahim Demran, DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Temsilcisi Yakup Erbay, TEMA Vakfı İl Temsilcisi Sezgin Süner katıldı.

Gündemde yer alan konuların görüşülerek karara bağlandığı toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

