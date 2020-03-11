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Toprak Şeker Kuaför Avrupa’ya açılıyor

OSMANİYE HABERLERİ  | 11.03.2020 16:46 | Son Güncelleme

Türkiye’de 3 şubesiyle hizmet veren "Toprak Şeker Kuaför", Avrupa’ya açılma kararı ile Türk kuaförlük sektörünü yeni bir boyuta taşıyor.Toprak Şeker, Avrupa ve Amerika’da başlattıkları araştırma çalışmalarıyla sektöre yeni bir soluk getirecek olan ve dünya pazarında saç uzatma ve boyatma tekniklerinde yaşanan değişimlerin an be an ülkedeki takipçisi ve uygulayıcısı olduklarını ifade etti.Farklı boya tekniklerinde uyguladıkları kendilerine has formülleriyle ülkedeki sektör liderliğini Avrupa ve Amerika’daki yeni çalışmalarıyla taçlandırmaya devam ettiklerini belirten Şeker, "Güzellik müthiş bir kudret, gülümseme ise onun kılıcıdır.

Toprak Şeker Kuaför Avrupa’ya açılıyor

Türkiye’de 3 şubesiyle hizmet veren "Toprak Şeker Kuaför", Avrupa’ya açılma kararı ile Türk kuaförlük sektörünü yeni bir boyuta taşıyor.
Toprak Şeker, Avrupa ve Amerika’da başlattıkları araştırma çalışmalarıyla sektöre yeni bir soluk getirecek olan ve dünya pazarında saç uzatma ve boyatma tekniklerinde yaşanan değişimlerin an be an ülkedeki takipçisi ve uygulayıcısı olduklarını ifade etti.
Farklı boya tekniklerinde uyguladıkları kendilerine has formülleriyle ülkedeki sektör liderliğini Avrupa ve Amerika’daki yeni çalışmalarıyla taçlandırmaya devam ettiklerini belirten Şeker, "Güzellik müthiş bir kudret, gülümseme ise onun kılıcıdır. Güzellik ve kocaman bir gülümseme, şüphesiz kadına en çok yakışan iki özellik. Mutluluğun en güzel belirtisidir gülen bir yüz. Zaten tüm dünya bunun için çalışmıyor mu? Üretim ve hizmet sektörü tüm enerjisini aslında kadını mutlu etmek için harcamıyor mu? Eski medeniyetlerden günümüze değin süregelen süreçte aslında hep bu uğraş için çabaladık. Kadının en özel dünyası ve uğruna şarkılar yazılan saçı, kaşı, elleri kuaförlük mesleğinin ortaya çıkış noktası olmuştur" dedi.
Kuaförlüğün ilk ürünlerinin ortaya çıkarıldığı yerin bereketli toprakların medeniyeti Mezopotamya olduğunu hatırlatan Toprak Şeker, "Tüm dünya, medeniyetler beşiğinden etkilenerek kadınına gereken bakımı ve özeni göstermeyi buradan öğrenmiştir. Mısır kraliçesi Kleopatra ile başlayan bu güzellik serüveni Sezar ile birlikte Avrupa’ya taşınmıştır. Avrupalı kadınların tüm dünya modasına yön vermesi bu süreçle ortaya çıkmıştır. Biz müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için Avrupa ve dünyadaki sektörel gelişmeleri an be an takip ediyoruz” diye konuştu.

Toprak Şeker Kuaför Avrupa’ya açılıyor

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